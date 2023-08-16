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高雄私校法拍首例 高美醫專底價估3.6億首拍流標收場

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
停辦停招的高美醫專轉型未成功淪法拍，首拍流標收場。圖／學校提供
停辦停招的高美醫專轉型未成功淪法拍，首拍流標收場。圖／學校提供

位在高雄美濃區的高美醫護管理專科學校停辦5年，近日驚傳遭到法拍，成為高雄私校法拍首例，估計底價3.6億元，但15日首拍流標。

少子化衝擊高等教育，近年不少私校陸續退場，高美醫專2018年起停招、停辦，至2021年因未能轉型而退場，近期疑因借貸緣故淪落法拍，但昨天首拍，流標收場。

經查，高美醫專土地使用分區編訂為特定農業區特定目的事業用地，此案建物依興辦事業計畫准予興建的不動產，應依目的事業核准計畫使用。

房仲人士認為，高美醫專法拍，但得標人只能作為學校使用，因土地變更有一定難度，研判2拍投標可能也乏人問津。學校基地為特定農業區特定目的事業用地，如果不經營學校，只能回復為農地狀態，用途受侷限。

高美醫專因不敵少子化衝擊停辦、停招，曾宣示轉型長照機構，但努力三年未能如願，2021年經教育部依法解散董事會，清算財產約4億，交由高雄市政府運用。

這次法拍的資產包括2筆標售，第1筆為1棟9148坪的8層樓建物及1棟3747坪建物，1拍底價約2.5億餘元。第2筆為1棟2922坪的4層樓建物，1拍底價約1.1億餘元，2筆拍賣底價合計3.6億元。

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法拍 少子化 長照

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