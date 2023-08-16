藝術家遇上靈媒 讓標本說故事

今天就是農曆七月，靈媒也成了當代藝術的創作元素，兩位藝術家彭弘智、蔡咅璟近來不約而同以靈媒、動物溝通師為創作工具，創作「帝國的標本」、「未完成之作」兩件跨越陰陽的錄像作品，並得到國藝會和北美館的支持與補助。兩位藝術家皆表示，與靈媒合作無關迷信，而是將神祕學與「未知的可能性」融入創作、拓寬藝術的邊界。

蔡咅璟「帝國的標本」探究台灣日據時期所遺留的物種標本，他透過動物溝通師、靈媒等協助，與人骨和鳥類標本溝通，提供另一種觀看標本和過往事件的可能，預計明年在北美館展出。蔡咅璟認為，鳥類、人骨標本被視為「科學研究」，而透過神祕學去重新理解它們，讓藝術創作成為「介於兩者之間曖昧模糊的狀態」。

彭弘智的「未完成之作—當靈媒作為編劇」則計畫透過靈媒「訪問」劇場界早逝天才田啓元、陳明才及周逸昌，加上爬梳文獻，「陰陽合作」重現這三位劇作家未完成的遺作。該計畫獲國藝會「藝術未來行動專案」三百萬補助，預計明年完成。