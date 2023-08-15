竹女改隸陽明交大案　竹女：花3至5年蒐集師生家長意見

國立新竹女中多名校友開設粉專頁面，發起「反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學」連署，獲熱烈回響，連署行動共遞交4572份連署書給校方及教育部後，新竹女中校長林桂鳳今指出，校友的意見與聲音，學校都聽到了，將於8月29日新學年度校務會議中提議，針對啟動改隸程序先進行廣泛討論，花3到5年蒐集不同年級學生及家長和老師的意見，若多數人都同意改隸，再啟動後續相關研議程序。

林桂鳳說，學校尊重、傾聽校友的意見，原本校務會議通過啟動研議的程序，就是希望後續能有廣泛討論並蒐集意見，且學校再通過啟動改立案的程序相當嚴謹，絕無黑箱作業，她了解校友們的心情與感受，學校也絕對不會放棄或停止跟大學端的合作與資源爭取。

林桂鳳指出，收下校友反對改隸的連署書後，校方的態度與立場就是尊重並審議研議，她會於29日新學年度的校務會議中提議，將針對啟動改隸案的程序可先進行廣泛討論與意見蒐集，且不會躁進再1或2年內決定，會建議將討論時間拉長至3到5年，透過不同年級學生、家長及老師的意見蒐集，了解學生需求與想法，因為學生是學校的主體，校方也會尊重學生與家長的意見，不會貿然進行後續程序。

林桂鳳說，將討論時間設定在3到5年是比較合適的時間，透過每年的意見蒐集與凝聚共識，可了解學生及家長對於改隸案的想法與需求，若意見蒐集的趨勢是反對改隸附中，校方就不會有進一步動作，若結果相反，趨勢是學生希望獲得更多大學資源，且有大比例的同意改隸需求，校方屆時才可能進一步提出後續的程序，請校友們放心。