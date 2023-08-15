光寶創辦人豪捐2億 台大擬邀諾貝爾獎學者來台講學

國立台灣大學校長陳文章和光寶集團創辦人宋恭源，今（8/15）在台大舉行「宋恭源先生頂尖研究講座」捐贈儀式，宋恭源將於今年起至2032年間，每年捐贈2000萬元，10年共計2億元設置頂尖研究講座，協助台大邀請諾貝爾獎等級學者來台擔任短期或長期講座教授。

台大表示，為提升師生國際視野、專業領域深度與廣度，「宋恭源先生頂尖研究講座」經費鎖定半導體及數據科學、永續與綠色能源、精準醫療、量子科技、漢學、法學研究等領域，邀請諾貝爾奬得主或國外具世界知名度的重量級學者來台講學，協助台大教研團隊深化教學、提升全球影響力，並善用國際學術網絡推動交流。

台大校長陳文章表示，今年四月與宋恭源說明台大未來的研究機構設立與人才培育計劃，宋恭源體認講座學者對提升台大國際影響力及台灣高教的重要性，但囿於國內高教經費有限，因此慨捐成立研究講座，讓台大能有機會邀請諾貝爾獎得主等的國際重量級學者來到校園。

陳文章指出，講座除了讓國內師生一睹大師風采，也有機會引薦國際團隊彼此合作。此外，台大也以第二期教育部高教深耕計畫所通過的10個特色研究中心，鏈結國際學術機構、國內學研機構及企業界打造全球頂尖研究中心外，也將加強建構與重點姊妹校的種子及研究計畫、合設實驗室及研究中心，和執行多項核心研究群國際加值計畫。

陳文章說，未來台大將以上述頂尖研究中心及核心研究群為基礎，設立「亞洲高等研究院」，其中重要環節為世界級學者來台大講座教研。

光寶集團創辦人宋恭源則表示，要培養好的人才關鍵在教育，除了陳文章不遺餘力奔走，也希望回饋台灣，因此貢獻一己之力點燃第一道通往世界級的學術之光。希望成立講座邀請頂尖學人來台，提升學子的格局和視野、激發學術深度交流，培養更多優秀世界級人才。