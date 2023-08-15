花蓮代理教師質疑遭欠薪 縣府：加快核發薪資作業流程
時代力量花蓮黨部接獲多位現職代理老師陳情，本該於8月1日領取薪資，花蓮縣政府卻拖至8月中仍未撥款，生活經濟壓力大。縣府澄清，絕無拖欠代理教師薪資，皆依程序及規定辦理，已加快代理教師核發薪資作業流程。
今年新學期開始，全國代理（課）教師寒、暑假都有完整聘期，教育部修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時，應該給整學期或整學年完整聘期，新政策8月1日起實施，讓代課教師從以前只領10個月薪水，增加為12個月。
時代力量立法委員陳椒華花蓮服務處主任陳慶元表示，收到超過10位代理教師的陳情，過去代理教師跟正式老師一樣，在每月1日領到月薪，今年因新法修訂，8月的薪資都延遲發放，直到昨天都沒有領到薪水。
陳慶元說，可以理解在新法的調適期，行政上需要時間，不過8月初以後才招聘完成的老師，在放榜的兩周內，應該要完成行政程序，呼籲縣府在教師的權益上能更友善與積極。
樂樂（化名）老師說，自己是續聘第2年的老師，正常薪資發放在8月1日，但已經拖了半個月，這個月房租都繳不出來，去年也有一樣的情況；甚至有的學校告知，9月連同8月一起發放2個月的薪水，質疑縣府行政上是不是沒有處理好才會造成問題。
縣府代理秘書長饒忠指出，學校都依據教師的出缺在8月1日前招聘，招聘完畢依據行政程序核發薪資，即使超過8月1日都會完整給12個月的薪水，目前縣內國中小代理老師比例不到20％。軍公教人事制度有一定的流程，核備後行文給學校，學校再發聘書，教師依照聘書報人事單位敘薪，都有相關規定。
縣府教育處表示，各縣市公教人員薪資發給需遵守相關規定及流程，如因故無法及於到職當月核發薪資，則併入次月薪資發給。考量代理教師照護家庭及生活所需經濟開銷，已加速代理教師敘薪及核發薪資作業流程，盡力於到職當月核發薪資。
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