中市公幼再加量 盧秀燕：2到3歲專班4年至少增200班

台中市府從108至111學年度超標擴增214班公共化幼兒園，各地反映幼兒園2歲專班需求量大，市長盧秀燕說將第二任推「公幼再加量」，預計112至115學年度公私協力，增設至少200班2歲專班，增加3200名。教育局透過盤點公有建物及閒置教室等方式，積極擴增。

盧秀燕今在市政會議提到，她上屆初任時，107學年度公立2歲專班只有6班，僅招收72人，宛如「沙漠」，到目前已成立85班、核收1285人。全市今年2歲人口2萬1943人，私立幼兒園實際收托人數7497人，公私立共招收8782人，入園率40.02%。

教育局長蔣偉民說，幼兒年滿2歲後，即可依幼兒教育及照顧法進入幼兒園，或在托嬰中心繼續收托至3歲，為減少2至3歲幼兒離開托嬰中心後無處送托情形，市府推出「公幼再加量」，擴增台中市幼兒園2歲專班供應量，協助幼托銜接。

蔣偉民說，將透過盤點公有建物、學校餘裕空間與土地及配合老舊校舍重建等，將2歲專班納入公立及非營利幼兒園增班設園整體規劃，持續鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，公私協力增設2歲專班，預計112至115學年度台中市至少增加200班，增加3200名可招收人數，入園率可六到七成。

教育局針對112至115學年度，在公共化幼兒園部分，有三種方式設2歲專班，一在新設立幼兒園時將2歲專班納入規劃；其次，原園增班，針對有餘裕空間的幼兒園開辦2歲專班；第三，原園轉型，將原幼兒園3至5歲班轉型為2歲專班。私立幼兒園部分，鼓勵新設、增班或調整年齡層等方式增加2歲專班。

盧秀燕提到，2到3歲兒童，是學前教育的尷尬年齡，從托嬰中心到幼兒園像球一樣被來踢去。設置幼幼專班是當務之急，因兒童身心發展，年齡差一點，生長狀況就不同 ，一班16人的建置成本頗高。

盧秀燕說，公托公幼親子館倍增是重要施政目標，108至111學年度市府擴增公幼214班，完成率達119%。