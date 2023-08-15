全國高中校長會議 潘文忠：聚焦未來世界 引領孩子增能面對挑戰

教育部今明兩天在台南一中召開南區高中校長會議，部長潘文忠致詞時感謝疫情期間，排除困難，推動新課綱，以及讓大考順利進行，他說，今年主題是「讓教育走向世界」，透過講座、討論，凝聚能量與目標，引領學生增能，面對未來世界的挑戰。

潘文忠特別強調，立院及各界關注的友善校園，包含霸凌、性平等，要共同努力來做好，國教署也會提供更多的協助、支持與資源。他也說，新學年度起，私校最感頭痛的是經費的問題，教育部也會盡力來協助，希望讓教育更好。

潘文忠說，這幾年雖疫情來襲，但各項大學入學大考都能順利完成，沒有因疫情而中斷，這都是學校的幫忙與努力，而新課綱的推動也面臨疫情的挑戰與阻礙，學校也都能克服並完成，順利推動，這都是各校的協力幫忙才能完成。

潘文忠表示，今年校長會議主題是「讓教育走向世界」，教育部精心策畫討論議題，透過講座、分享及討論，引領孩子如何面對世界挑戰、面對升學挑戰，以及心理上的因應。孩子要面對未來世界挑戰，就要了解未來世界，若只是侷限考試，將難以面對這麼大的改變，因此希望透過校長會議，凝聚能量與目標，引領孩子讓自己更好，能面對未來世界的挑戰，

台南市教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲表達感謝，也邀請外縣市來開會的校長，利用時間到台南走一走。他說，近幾年教育部推動許多接地氣的政策與措施，可能高中較感受不到，但國中小卻有很大的感受，如班班有冷氣、電力系統改善、跑道更新、兒童遊戲場及廁所改善、偏鄉學校設置中央廚房，以及生生用平板，讓學校方便推動課中差異化教學。