公東高工「恩人」身分曝光 校方低調回：9月會有好消息

台東公東高工賣校地案引起各界關注，很多人好奇幕後買主身分，外傳是前工研院長王文漢。校方今日表示，買主希望保持低調，另賣地須教育部把關，目前尚未獲得國教署審查通過，校地出售案預計9月可完成，感謝外界關心。

公東高工財務困難，教育部列入專案輔導學校，若逾2年未改善，將面臨停招及停辦命運。學校決議出售376坪校地求生存，有企業界人士主動洽談購地，願意以市價（至少7千萬）購買及出資900萬資助學校辦學，買賣完成後，還會無償出借公東繼續使用，校長李恭榮一度以為遇上「詐騙集團」。

校方與買主本月份簽訂合作意向書，消息曝光後，外界盛傳出手購地的人是高科技業退休的王文漢，王曾擔任英特爾全球副總裁及工研院長，輾轉透過台東友人得知此事，最後以台灣造雨公司名義與校方簽訂合作意向書。

目前售地案尚未完成，校方今日無法進一步透露買主身分。校方強調，賣地曝光後，買主希望事情可以盡量低調，另賣地尚未通過國教署同意，怕事情生變，售地案可望9月完成，會在第一時間公布。