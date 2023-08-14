感人！ 企業人士花7千萬購地 將無償讓公東高工繼續使用
教育部今年將木工培育名校、台東公東高工列入專案輔導學校，限期2年改善。在龐大財務壓力下，校方準備出售376坪校地求生存。校長李恭榮表示，校方簽定合作意向書，買方願以市價購地，只要學校正常辦學，出售後仍無償出借公東繼續使用，另每年挹注300萬幫助學校，為期3年。
教育部預估112學年公東高工恐短絀5770萬元，退場審議會將公東列入專案輔導學校，若逾2年未改善，將面臨停招及停辦命運。消息曝光後，校友擔心列為專輔後招生更困難，教育界則感慨，教育部不該讓表現優異的技職私校退場。
公東高工以師徒制聞名，創校迄今66年，贏得「木工國手搖籃」封號，曾培育無數優秀木工人才。今年第53屆全國技能競賽獲1金1銅3優勝2佳作，17歲黃鈺傑勇奪家具木工職類金牌。
為彌補財務缺口，校方決議出售緊鄰木工實習工廠旁一塊376坪教師宿舍，市價每坪約20多萬。李恭榮表示，學校很幸運，有人看見公東困境，主動連繫校方，要以市價出資購買土地，另無償提供學校繼續使用，只要學校不停招、不停辦或出售，地上物（宿舍）可以繼續使用，完全不收費。
「聽見對方開出的條件真的非常感動」，李恭榮說，買方不僅願意無償讓學校使用地上物，另同意未來3年每年資助300萬給學校辦學，公東是一所向心力很強的學校，創校宗旨就是希望幫助弱勢學生翻轉人生，目前校內68％是經濟或學習弱勢學生，因受列入專輔學校影響，112學年度的招生持平，跟去年差不多，沒有預期中的提升，非常可惜。
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