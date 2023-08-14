台師大主責命題 遭疑「球員兼裁判」

教師資格考試是國家考試，新型教檢上路後，改由大考中心命題，今年則轉給台師大科學教育中心主責，但是台師大也是師培大學之一，遭到部分教師質疑「球員兼裁判」之嫌，且今年命題穩定度下降，專家建議未來應交給第三方公正單位承辦。

教檢歷年通過率均為五至六成，今年共九○七二人到考，四六八五人通過，通過率為百分之五十一點六四，創新型教檢上路以來新低。由於往年試題研發、試務行政單位非同一單位，今年則分別由台師大科教中心、心測中心、進修推廣學院負責，令教育界議論紛紛。

一名師培大學教師指出，由台師大主責確實有「瓜田李下」之嫌，雖然不會因台師大主責就有洩題疑慮，但教檢為國家考試，國教院僅是教育政策的幕僚機構，出題單位應拉到更高的層級。另一名師培大學教師直言，命題單位應公正超然，台師大考得好，自詡素養導向教學成功，「其他學校能無雜音嗎」？他建議未來交給公正單位辦理。

一位長年關注教師素質的大學教授呼籲由國教院接回命題任務，並由教育界推薦學者、專家負責蒐集題庫，確保題目具鑑別度，另應負責長期且系統的試題分析事項。

教育部表示，教檢重要事項由審議會決議辦理，一一二年度起成立「教師資格考試專案辦公室」，各考科審題小組召集人、審題委員、命題委員、組題委員及閱卷委員，由教育部擇定聘任，並簽訂保密合約書，管控各師培大學人數的比例，以符合利益迴避等規定。

教育部說，教檢建置題庫機制已行之有年，並持續擴充試題數量，每年各科試題也依雙向細目表入闈組卷、試考生試寫及校對等作業流程，並定期召開檢討會議，確保試題品質。