新型教檢通過率新低 命題惹議

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
一一二年教檢平均通過率創新低，教育界分析命題穩定度待檢討。示意圖與新聞無關。本報資料照片
一一二年教檢平均通過率創新低，教育界分析命題穩定度待檢討。示意圖與新聞無關。本報資料照片

每年約有萬名師資培育生報名教師資格考，及格後才能至教學現場實習、取得合格教師證，但日前放榜的一一二年教檢，四類科平均通過率僅百分之五十一點六，較去年降十點四個百分點，是實施新型試題後新低點。教育界分析命題穩定度有待檢討，教檢通過率低，也恐會影響師資儲備量。

教檢四類科包含幼兒園、國民小學、中等學校與特殊教育，共同考科包含國語文、教育理念與實務、學習者發展與適性輔導、課程教學與評量等，國民小學教檢則（小教）要多考數學。通過教檢標準為總成績平均達六十分以上，應試科目不得有二科成績均未滿五十分，且不得有一科成績為零分。

考生：綜合題寫不完

為因應新課綱，教檢自一一○年採素養命題，新增廿分的綜合題型，首年通過率百分之六十七，但去年略降為百分之六十二，今年則下滑至百分之五十一點六。學者分析，今年綜合題多要求考生敘明作答理由，不少考生反映寫不完；小教則因數學較簡單，拉高總平均，才達通過門檻。

一位不具名師培大學教授表示，教檢命題穩定性有改進空間，未通過考試的師資生無法實習，可能得轉就他職或再花一年準備教檢，恐影響師資儲備量。他認為教檢僅是檢測基本能力，尚未入校實習的師資生須撰寫過多素養題，恐怕是「不教而殺」。

傳難易度「校正回歸」

另名師培大學教師指出，今年的中教考題「稍微偏門」，甚至考特定版本才提及的原理細節，有「偏本」疑慮；他表示，前二年教檢平均通過率均達六成，推測今年是將難易度「校正回歸」。

教授：適度淘汰是好事

中正大學師培中心主任連啟舜表示，教檢考題與師培大學教學素養化，不再是知識歸知識、應用歸應用，須知行合一；一位長年關注教師素質的大學教授則說，師培多元化導致素質參差不齊，有適度淘汰機制是好事。

教育部表示，教檢考試是「難易適中」的標準參照考試，歷年通過率約為五至六成，今年九月將舉行素養導向評量工作坊，邀請師培大學相關領域專家學者與會，後續也將彙整相關考生常見問題與試題範例，供考生參考；也建議師培大學要訓練師資生解決問題的可能方式，展現教學現場實務能力。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

素養 實習 考題

延伸閱讀

教檢命題遭疑「球員兼裁判」 學者籲委由公正單位承辦

分科測驗數甲頂標41級分6年來最低 物理五標比去年高

小六數學邏輯題猜職業 眾人看了頭好痛「正常學習不行嗎？」

國小數學好難…家長崩潰求「比賽跳繩」算式 網見題目笑：這是考國文吧

相關新聞

新型教檢通過率新低 命題惹議

每年約有萬名師資培育生報名教師資格考，及格後才能至教學現場實習、取得合格教師證，但日前放榜的一一二年教檢，四類科平均通過...

教檢命題遭疑「球員兼裁判」 學者籲委由公正單位承辦

教師資格考試是國家考試，過去由教育部委託國家教育研究院命題，新型教檢上路後，改由大考中心命題，今年則轉給台灣師範大學科學...

維護文資 新竹市古蹟、歷史建築獲文化部補助1.2億元

新竹市政府今年上半年向文化部文化資產局提出明年度B類文化資產（古蹟、歷史建築）補助計畫申請案，市府今指出，這次共計獲文資...

代理教師逾13％ 市府拚降至8％

桃園市今年率先六都保障代理教師完整聘期，不過截至去年底，全市代理教師仍占教師總數達13.44%，高於法定編制8%上限，此...

台師大主責命題 遭疑「球員兼裁判」

教師資格考試是國家考試，新型教檢上路後，改由大考中心命題，今年則轉給台師大科學教育中心主責，但是台師大也是師培大學之一，...

新型教師資格考通過率「創新低」惹議 師培生求職淪無證師

每年約有萬名師資培育生報名教師資格考（簡稱教檢），考試及格才能進入教學現場實習，取得合格教師證。112年教檢放榜，四類科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦