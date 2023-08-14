新型教檢通過率新低 命題惹議

每年約有萬名師資培育生報名教師資格考，及格後才能至教學現場實習、取得合格教師證，但日前放榜的一一二年教檢，四類科平均通過率僅百分之五十一點六，較去年降十點四個百分點，是實施新型試題後新低點。教育界分析命題穩定度有待檢討，教檢通過率低，也恐會影響師資儲備量。

教檢四類科包含幼兒園、國民小學、中等學校與特殊教育，共同考科包含國語文、教育理念與實務、學習者發展與適性輔導、課程教學與評量等，國民小學教檢則（小教）要多考數學。通過教檢標準為總成績平均達六十分以上，應試科目不得有二科成績均未滿五十分，且不得有一科成績為零分。

考生：綜合題寫不完

為因應新課綱，教檢自一一○年採素養命題，新增廿分的綜合題型，首年通過率百分之六十七，但去年略降為百分之六十二，今年則下滑至百分之五十一點六。學者分析，今年綜合題多要求考生敘明作答理由，不少考生反映寫不完；小教則因數學較簡單，拉高總平均，才達通過門檻。

一位不具名師培大學教授表示，教檢命題穩定性有改進空間，未通過考試的師資生無法實習，可能得轉就他職或再花一年準備教檢，恐影響師資儲備量。他認為教檢僅是檢測基本能力，尚未入校實習的師資生須撰寫過多素養題，恐怕是「不教而殺」。

傳難易度「校正回歸」

另名師培大學教師指出，今年的中教考題「稍微偏門」，甚至考特定版本才提及的原理細節，有「偏本」疑慮；他表示，前二年教檢平均通過率均達六成，推測今年是將難易度「校正回歸」。

教授：適度淘汰是好事

中正大學師培中心主任連啟舜表示，教檢考題與師培大學教學素養化，不再是知識歸知識、應用歸應用，須知行合一；一位長年關注教師素質的大學教授則說，師培多元化導致素質參差不齊，有適度淘汰機制是好事。

教育部表示，教檢考試是「難易適中」的標準參照考試，歷年通過率約為五至六成，今年九月將舉行素養導向評量工作坊，邀請師培大學相關領域專家學者與會，後續也將彙整相關考生常見問題與試題範例，供考生參考；也建議師培大學要訓練師資生解決問題的可能方式，展現教學現場實務能力。