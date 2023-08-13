新型教師資格考通過率「創新低」惹議 師培生求職淪無證師

每年約有萬名師資培育生報名教師資格考（簡稱教檢），考試及格才能進入教學現場實習，取得合格教師證。112年教檢放榜，四類科平均通過率僅51.6%，創下實施素養試題後的新低點。教育界人士指出，命題穩定度有待檢討，恐影響師資儲備量，師資生若未取得教師證，僅能以八折學術研究費擔任代理教師。也有人認為，教檢僅是檢測基本能力，對尚未入校實習的師資生出過多素養題恐有失當。

教檢四類科包含幼教、小教、中教、特教，共同考科包含國語文、教育理念與實務、學習者發展與適性輔導、課程教學與評量等四科；小教則要多考數學，一共考五科。總成績平均達60分以上，應試科目不得有二科成績均未滿50分，且不得有一科成績為零分者即為通過。

因應新課綱，教檢自110年採素養命題，並新增20分的綜合題型，首年通過率67%創下13年新高，去年略降為62%，今年則下滑為51.6%，又以中教下滑約20個百分點最多。師培大學教授分析，今年綜合題多要求考生敘明作答理由，不少考生反映寫不完；小教則因數學較簡單，考生能藉此拉高總平均，才達通過門檻。

一位不具名師培大學教授表示，教檢命題穩定性有改進空間，未通過考試的師資生無法實習，可能要轉就他職，或浪費一年只為重新準備教檢，恐影響師資儲備量，若當代理教師，學術研究費也會被打八折。他也提到，教檢僅是檢測基本能力，對尚未入校實習的師資生出過多素養題恐失當，或者考出來的會是師資生的閱讀與寫作能力？

該名教授認為，素養導向強調務實致用，但前提是師資培育課程能提供學生了解教學現場，整合知識、實際應用、反饋教學精進的機會，受限於師培學分數與授課時數，以及師培大學部分教師個人實務背景的限制，師資培育素養導向教學雖有進展，但不大，若在考試時卻強調素養導向評量，恐怕是「不教而殺」。

另名師培大學教師指出，今年中教考題「稍微偏門了一些」，甚至考出只有特定版本才有提及的原理細節，藏有「偏本」疑慮。他也說，前二年平均通過率均達六成，可能是「上級有意為之」，避免嚇到考生，推測今年是將難易度校正回歸。

中正大學師培中心主任連啟舜表示，教檢考題素養化，師培大學教學也素養化，不再是知識歸知識、應用歸應用，而是要知行合一，將教育原理轉化成可應用的方法；一位長年關注教師素質的大學教授則指出，師培多元化導致素質參差不齊，有適度淘汰機制是好事。

教育部表示，教檢考試是「難易適中」的標準參照考試，歷年通過率約為50至60％，今年九月將舉行素養導向評量工作坊，邀請師培大學相關領域專家學者與會，後續也將彙整相關考生QA 與試題範例供考生參考。

教育部也建議，師培大學在安排課程及設計教學內容時，不僅是讓師資生能理解各種教育相關理論或概念的意義，更要訓練師資生在學習相關理論知識時能練習並思考實際教學場域的應用，以及解決問題的可能方式，展現教學現場的實務能力。