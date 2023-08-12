仙草實驗小學校長逆思維救小校：到偏鄉讀書最潮
台南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座，今天邀請白河區仙草實驗小學校長李志軒分享「醒著做夢的人─談教育創新逆思維」，他如何透過「逆思維」，逆勢向上創新思維翻轉偏鄉教育。
李志軒認為偏鄉學校應該要發展出一種底氣，一股讓開往市區學校的公車調頭，改把市區的學生載回偏鄉的自信。他從課程與教學出發，打造以學生為主體的學校特色，吸引家長的認同，從永康及善化區把孩子送進仙草實小就讀，從6年前接任時的19位學生，現在已經有49位學生。
李志軒表示，「逆思維」意思是再想一想「think again」或是換位思考「think different angle」，思考不能只是直線式，要有反向思考的能力才能有新創思維。在疫情肆虐時，從實體到線上，從單一到混成，仙草實小展現彈性與韌性，化阻礙成優勢，發展出獨特的藍海策略，激發大家重新思考偏鄉教育的未來與可能性。
善用線上的優勢，將認知學科（如國、英、數）改為線上，因為班級人數不多，所以採跨校的方式進行，例如四年級的英語課某一單元由A校的老師擔任主要的授課者，Ａ、Ｂ兩校的學生同時上線，而Ｂ校的老師則從旁協助。老師跨校的共備，彼此協助減少負擔，解決專長師資不足的困境，也增加學生同儕互動，促進討論與思考，同時可以進行差異化的分組。
李志軒指出，偏鄉學校人數不多，擁有多元的學習環境，適性化、客製化的教學，廣闊的校園空間，到偏鄉就讀將會是一種趨勢，也是最潮、最時尚的教育選擇。
李志軒說，「偏鄉不再悲情，我們要昂首自信」。以轉換課程，讓學生自己來思考，例如學生想要有一間新的圖書館，在老師帶領下，學生靠自己表演太鼓、賣手工皂及繪本，在市集裡辛苦賺得小額資金，並藉著學生出色表演吸引外界關注，獲得大仙寺捐款和敎育局預算浥注，成功募集資金，完成圖書館興建，學生從夢想出發、努力實踐到願望達成，期許「仙草的第一小步，是改變的敎育的一大步」。
勞工局長王鑫基表示，李志軒以創意敎學、改變舊思維，面對偏鄉少子化問題，面對可能被裁校或併校問題，將翻轉偏鄉教育現場的實務經驗，去影響更多的學校校長們，透過新創理念的分享，激勵更多的老師，藉由思維的改變及教學策略的提升，幫助到更多的孩子。
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