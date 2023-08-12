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北市教育基金餘款僅剩7億！ 市府明年預計多編44億創總額最高

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教育基金剩餘款目前花到僅剩7億多，市府擔心基金餘額若剩很少，若學校臨時發生事情需要用錢，恐無法支應，預計明年將多編33億預算。圖／聯合報系資料照
北市教育基金剩餘款目前花到僅剩7億多，市府擔心基金餘額若剩很少，若學校臨時發生事情需要用錢，恐無法支應，預計明年將多編33億預算。圖／聯合報系資料照

北市教育基金剩餘款目前花到僅剩7億，市府擔心基金餘額若剩不多，若學校臨時發生事情需要用錢，恐無法支應，教育局預計，明年將多編列44億預算，教育局表示，基金餘額這筆錢會用在年間發生不可控事件，例如工程流標追加、學校災損修建等不在預算內款項，基金餘額若剩不多，學校臨時發生事情需要用錢，恐無法支應。

副局長陳素慧說明，教育局地方發展教育基金共有3個來源，包含市庫撥入、中央其他機關補助、自有財源如學雜費、校園場租收入，基本上中央補助及自有財源每年不會有太大變動，最大收入市庫撥入民國112年編列565億，預計113年度將再編列44億，總共609億概算，但還是要等議會年底預算審查通過。

陳素慧表示，每年經費都會有些剩餘款，這筆錢會用在年間發生不可控事件，例如工程流標追加、學校災損修建等不在預算內款項，去年底大概僅剩下12億，因為今年有一些預算要用到基金餘額，因此目前大約剩7億，基金餘額若剩很少，若學校臨時發生事情需要用錢，恐無法支應。

副市長林奕華昨天在國高中校長會議表示，她2013年接任教育局長、2014年交接時，教育基金餘額還有120幾億，如今卻剩不到10億，「真的是沒錢」，教育局支出動輒數億起跳，明年軍公教要加薪，這些都要從教育基金支應，希望可以每年多編一些，讓教育基金體質好一點。

此外為因應新課綱學校開課需要，協助普通高中提升教學人力，市府將分兩年度撥予26校共43名教師員額，滿足教師員額編制，以充實學校教師人力資源，陳素慧說，108課綱後選修課程必須開出學校課程1.5倍，還有彈性課程、校本課程增加，高中職一直有希望市府增加教師員額，第一年大概26個高中職先各給1個員額，第二年再補足。

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教育局 108課綱 林奕華 北市

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