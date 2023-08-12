成大教授李克讓 獲教育貢獻獎

台南市推薦教育奉獻獎獲獎者囊括4名，居全國之冠。高齡95歲李克讓是最年長獲獎者，任職期間首創全國成立第一所機械研究所博士班、造船系與機械系航空組等，對台灣航太科技有重大影響；退休後積極培育優秀人才，近30年嘉惠學子逾千人，共發放獎學金逾千萬元，傳為杏壇佳話。

成大退休教授李克讓及楊明宗、新化區那拔國小退休校長康麗娟，以及嘉義縣鹿草國中退休教師邱招蓮，一共4位退休教育工作者，獲教育奉獻獎獲獎，今年全國一共20名得獎者，台南推薦獲獎者囊括4名。

楊明宗專精統計學領域，退休後發揮所長，投入命題、評鑑、參與審議會等，為國選才；他退休後也續留統計系兼授課程，迄今教學50年，嘉惠學子無數；此外，楊明宗積極領導參與20多個公益團體，設置獎助學金，獎助弱勢。以教育奉獻為樂，善盡服務社會之責，永不停歇。

康麗娟為學子奉獻41年，退休後與台南觀護協會成立友善校園法治宣講團，到各校以話劇宣導，建立社會安全網；此外，她也擔任台南地方法院少年保護志工，輔導非行少年步入正軌；除法律領域，她推動天文科學教育、防災教育、家庭教育、家暴防治等不餘遺力。

邱招蓮退休後在台南家庭教育中心擔任志工與童軍義務服務員，積極參與推動家庭教育、童軍教育與社會貢獻服務，也持續增能培訓，提升服務能量。

市長黃偉哲說，教育人員將人生最精華、美好歲月投入學校、貢獻給學生，4位得獎者退休後仍持續從事教育或學生輔導等志願工作，他表達感佩之意。

教育局長鄭新輝表示，今年台南得獎人數較往年多，期待典範代代相傳，教育局將在9月教師節表揚大會頒獎表揚。