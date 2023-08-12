義民中學爭議／校方秀文件駁國教署 強調保障學生受教權

新竹縣義民中學將於今日發放薪資，上百學生昨在校園舉辦歡迎儀式，下午校方隨即開記者會秀出多項文件，校長陳衍財說目前的疑慮是國教署的函文解釋，如果老師可刪改聘約，又可維持原聘任關係存在，誰來維護學生權益？明年會不會又再度發生，恐衍生更多問題。

義民中學疑解聘10位老師案，此爭議來自於校方認為老師擅自更改聘書內容，以「無法成立聘任關係」為由來解聘。前天公告教師不用簽回聘約，將延續去年度的規約，並將與教師委託的全教總協商。

陳衍財昨在家長會長胡漢龑及副會長王昆騰等陪同下出面說明，針對老師的控訴，他解釋今年只增訂學術研究費這條，主因是教育部要求才放入教師聘約，且從民國97年就沿用至今。另外，原定6月底校務會議提案討論教師服務規約，因與高二校外活動撞期，多名老師無法參加會議，才將校務會議延後。

針對國教署函文引用「私立大專校院教師聘約應約定不得約定注意事項」，陳衍財不解，義民中學是「私立中學」，屬性不同。若如國教署所言，教師可刪改聘約，經抗陳就可維持原聘任關係存在，未來恐讓各校無所適從。

義民中學老師回應，2015年起教師法規定聘約修改要與老師協商，但是學校新增條文卻未先協商，就是違反程序。

此外，這次有57位老師大規模參與刪改條文，起因在於學校今年未發放年終獎金，校方稱財務問題，但學校滿招績效好，問題點是新蓋大樓未借款、董事會未出資，才扣除老師們的獎金，加上老師們認為學校長久以來片面決定，應回歸法制面，盼能建立協商的機制，爭取學校對教師們的尊重。