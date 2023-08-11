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樂當行動文學家 嘉義大業國中營隊圓滿結訓

聯合報／ 教育事業部
嘉義市「暑期文學行動家」科技人文營今天結營，嘉義市教育處長林立生到場勉勵同學。圖／教育事業部
嘉義市「暑期文學行動家」科技人文營今天結營，嘉義市教育處長林立生到場勉勵同學。圖／教育事業部

嘉義市教育處主辦、大業實驗國中承辦的「文學行動家」營隊今天圓滿結束，出席結訓典禮的嘉義市教育處長林立生表示，閱讀很重要，是充實自己最好的方式。

大業實中校長陳明君也說，近兩年AI很夯，它看似可以讓人類與世界變得更好，卻也隱藏缺乏文化、內容空洞的危機，「我們要有能力思辨AI給予的答案，否則會成為一場災難」，閱讀是了解世界、其它文化最好的方式，可以厚實自己的文化底蘊，也是因應AI危機的最好解方。

在營隊活動中，聯合報寫作教室講師請學員將校園一景拍成照片，並寫成50字以內的金句，再將文字、畫面、朗讀聲合組成小卡，每組要將小卡輯成電子報。對有些學員來說，拍出好照片就是大難題，更何況要將照片的意境濃縮成有梗金句，因此老師從照片構圖教起，如何將感受，透過聯想、擬人、摹寫等技巧擴寫，或用詩句包裝畫面與想念。

即將就讀大業國中的學員郭璽恩說「營隊內容很有趣，讓我更喜歡文字」，尤其是寫金句、重組詩，這是過去未有的寫作經驗。

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嘉義 寫作教室

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