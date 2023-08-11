樂當行動文學家 嘉義大業國中營隊圓滿結訓
由嘉義市教育處主辦、大業實驗國中承辦的「文學行動家」營隊今天圓滿結束，出席結訓典禮的嘉義市教育處長林立生表示，閱讀很重要，是充實自己最好的方式。
大業實中校長陳明君也說，近兩年AI很夯，它看似可以讓人類與世界變得更好，卻也隱藏缺乏文化、內容空洞的危機，「我們要有能力思辨AI給予的答案，否則會成為一場災難」，閱讀是了解世界、其它文化最好的方式，可以厚實自己的文化底蘊，也是因應AI危機的最好解方。
在營隊活動中，聯合報寫作教室講師請學員將校園一景拍成照片，並寫成50字以內的金句，再將文字、畫面、朗讀聲合組成小卡，每組要將小卡輯成電子報。對有些學員來說，拍出好照片就是大難題，更何況要將照片的意境濃縮成有梗金句，因此老師從照片構圖教起，如何將感受，透過聯想、擬人、摹寫等技巧擴寫，或用詩句包裝畫面與想念。
即將就讀大業國中的學員郭璽恩說「營隊內容很有趣，讓我更喜歡文字」，尤其是寫金句、重組詩，這是過去未有的寫作經驗。
【文教熱話題】
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言