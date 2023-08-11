義民中學秀5證據駁國教署、教師 強調保障學生受教權

新竹縣義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，將於12日發放薪資，校方下午大動作舉行記者會，並秀出過往的校務會議等資料佐證，澄清與10位教師間的聘僱關係爭議，除了維護校譽外，也直指國教署的函文，認為如果教師可刪改聘約，且又可維持原聘任關係存在，誰來維護學生權益？明年會不會又再度發生，恐衍生更多問題。

校長陳衍財在家長會長胡漢龑及副會長王昆騰、律師等陪同下開記者會，他強調採柔性說明，不是要與外界對抗，希望讓外界有更多資訊來了解事實。

針對老師們所刪改的條文，陳衍財秀出民國95、97年的校務會議資料，裡面提及「除學術研究費95折外、薪級比照公立學校核薪」，強調112學年教師服務規約僅增訂這條，其他都沒有更改，會增加是因為依照教育部的函文，要求必須將學術研究費納入教師聘約，爾後卻遭到部分教師們片面刪改。

此外，針對部分老師刪改對非經同意不得兼任校外職務、不得未經簽請同意逕行參加甄試轉任他校等規約，陳衍財認為這條內容從以前就存在，也是保障學生的受教權。

陳衍財說，學校原定6月底校務會議提案討論教師服務規約，然因與高二辦理校外教學活動撞期，多名老師隨行以致無法參加校務會議，學務處6月13日臨時行政會議提議將期末校務會議延後，並沒有都不跟老師溝通的問題。

此外，針對老師們在台北陳抗遭解聘，陳衍財澄清，8月3日協調後，學校也釋出善意，隔天就遞送聘書與應聘書，並沒有不續聘老師。

針對國教署引用「私立大專校院教師聘約應約定不得約定注意事項」，將教師擅自修改聘約解釋成教師得對聘約內容表達異議，或對部分條文加註不同意見，學校應積極與教師協議，不得逕為認定聘約無效或視為不應聘。