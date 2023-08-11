快訊

涉洗錢上百億、引爆88會館之亂…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

跨過他身體不救…50人登山團隊攻頂刷新世界紀錄 卻讓雪巴人活活等死

標案遍布全台！桃園羽球館塌落、工程漏水 都是「這家」營造廠所建

義民中學秀5證據駁國教署、教師 強調保障學生受教權

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
校長陳衍財（中）在家長會長胡漢龑（左）及副會長王昆騰（右）律師等陪同下開記者會記者郭政芬／攝影
校長陳衍財（中）在家長會長胡漢龑（左）及副會長王昆騰（右）律師等陪同下開記者會記者郭政芬／攝影

新竹縣義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，將於12日發放薪資，校方下午大動作舉行記者會，並秀出過往的校務會議等資料佐證，澄清與10位教師間的聘僱關係爭議，除了維護校譽外，也直指國教署的函文，認為如果教師可刪改聘約，且又可維持原聘任關係存在，誰來維護學生權益？明年會不會又再度發生，恐衍生更多問題。

校長陳衍財在家長會長胡漢龑及副會長王昆騰、律師等陪同下開記者會，他強調採柔性說明，不是要與外界對抗，希望讓外界有更多資訊來了解事實。

針對老師們所刪改的條文，陳衍財秀出民國95、97年的校務會議資料，裡面提及「除學術研究費95折外、薪級比照公立學校核薪」，強調112學年教師服務規約僅增訂這條，其他都沒有更改，會增加是因為依照教育部的函文，要求必須將學術研究費納入教師聘約，爾後卻遭到部分教師們片面刪改。

此外，針對部分老師刪改對非經同意不得兼任校外職務、不得未經簽請同意逕行參加甄試轉任他校等規約，陳衍財認為這條內容從以前就存在，也是保障學生的受教權。

陳衍財說，學校原定6月底校務會議提案討論教師服務規約，然因與高二辦理校外教學活動撞期，多名老師隨行以致無法參加校務會議，學務處6月13日臨時行政會議提議將期末校務會議延後，並沒有都不跟老師溝通的問題。

此外，針對老師們在台北陳抗遭解聘，陳衍財澄清，8月3日協調後，學校也釋出善意，隔天就遞送聘書與應聘書，並沒有不續聘老師。

針對國教署引用「私立大專校院教師聘約應約定不得約定注意事項」，將教師擅自修改聘約解釋成教師得對聘約內容表達異議，或對部分條文加註不同意見，學校應積極與教師協議，不得逕為認定聘約無效或視為不應聘。

陳衍財不解，國教署是用「私立大專校院」的聘約來看，但義民中學是私立中學，屬性不同。且若如國教署所言，如果教師可以刪改聘約，經抗陳就可維持原聘任關係存在，未來恐讓各校無所適從、衍生非常多問題。

陳衍財不解，如果教師可以刪改聘約，經抗陳就可維持原聘任關係存在，未來恐讓各校無所適從、衍生非常多問題。記者郭政芬／攝影
陳衍財不解，如果教師可以刪改聘約，經抗陳就可維持原聘任關係存在，未來恐讓各校無所適從、衍生非常多問題。記者郭政芬／攝影
學校採柔性說明，不是要與外界對抗，希望讓外界有更多資訊來了解事實，此為聘書內容。記者郭政芬／攝影
學校採柔性說明，不是要與外界對抗，希望讓外界有更多資訊來了解事實，此為聘書內容。記者郭政芬／攝影

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

國教署 義民中學 記者會

延伸閱讀

義民中學解聘爭議落幕 教團批：恣意妄為的校長不適任

感動！ 義民中學遭解聘老師歸隊 上百名學生齊聚給驚喜

義民中學退一步宣布給薪協商 罷免仍持續要求「有人要負責」

義民中學爆不當解聘...校長現身全國會議喊「假議題」 教部態度曝光

相關新聞

影／竹女校友反對改隸今赴母校送連署書 校長首度回應了

國立陽明交通大學找上國立新竹女中改隸為附屬中學，竹女6月底校務會議提案通過辦理後續改隸程序，引發眾多校友反對。竹女校友7...

北市公幼裝「工作記錄器」引反彈 教育局承諾兼顧隱私權

新北市板橋一所幼兒園日前遭質疑對幼兒餵藥案事件，事後證據不足相關人士均不起訴，引起軒然大波，北市教育局為維護師生權益，在...

感動！ 義民中學遭解聘老師歸隊 上百名學生齊聚給驚喜

新竹縣義民解聘爭議案昨天下午公告，將於12日發放薪資，這段時間參與抗爭的老師們透露「終於可以好好睡一覺了。」今天早上上百...

掌握熟食溫度、送餐路徑 教部推營養午餐配送管理系統

為提升對偏鄉學校學童的飲食照顧，行政院核定「推動偏鄉學校中央廚房計畫」並由教育部國教署執行，並透過送餐智慧管理，全程以G...

新北擴大預防、清查 學子近2年吸食毒品件數微降

學生藥物濫用日趨嚴重，其中大麻排名第三名，據教育部統計今年上半年增至12.1%，不過新北市近兩年通報件數為37及36件，...

義民中學秀5證據駁國教署、教師 強調保障學生受教權

新竹縣義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，將於12日發放薪資，校方下午大動作舉行記者會，並秀出過往的校務會議等資料佐證，澄清...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦