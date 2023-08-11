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遭轟罔顧專業 北市：致力提升幼教品質兼顧親師生

中央社／ 台北11日電

北市教育局今天表示，政策被指控罔顧幼教專業價值，但託藥措施與抽血檢驗方案是重塑家長與教保人員信任，逐年調降師生比目標也從未變過，裝設工作紀錄器也絕非強制要求。

全國教師工會總聯合會指出，台北市教育局在7月中不理全國政策，宣布部分公立幼兒園暫不調整師生比，近日又開始要求加裝監視器，幼教政策引發爭議。

教育局以新聞稿回應，北市幼教政策被指控罔顧幼教專業價值，但北市致力全面提升幼兒教育品質，同時兼顧親師生三方權益與需求。

教育局說明，在託藥措施與抽血檢驗方案一事上，是重塑家長與教保人員信任，因幼兒餵藥風波引發社會譁然，化解家長與教保服務人員之間的歧見，是規劃政策最大初衷。

教育局說，訂定「託藥及用藥措施指引」是為協助教保服務機構建立完善託藥機制，提供園所及家長遵循，降低教保人員與家長的對立，提供幼生最完善的照顧服務。

教育局指出，在中央公布提供新北市幼兒免費驗尿、驗血、驗毛髮檢驗巴比妥後，為消弭少數家長之疑慮，北市推出「幼兒園幼童公費抽血檢驗服務專案」，檢驗結果顯示接受該方案抽血檢驗的幼童僅34名，占本市全體幼生人數少於萬分之一，且均未驗出苯巴比妥。

教育局並強調「3年內降低師生比至1：12」政策方向從未變更，秉持「公共化教保服務供需比例維持7成」、「不因調降師生比影響學生就學權益」及「減輕教師工作負擔」3大原則，透過逐年降比、搭配增班或增師等策略，達114學年度師生比為1：12目標，以優化教保服務品質，112學年度已有141所公幼師生比低於1：14。

在裝設工作紀錄器方面，教育局說，在中央法規未強制教保服務機構裝設監錄設施設備前，北市採鼓勵並全面補助教保服務機構裝設「工作紀錄器」，讓家長、教保服務人員及職員工深入討論，就裝設與否取得共識，絕不是強行要求公立幼兒園全面裝設。

教育局表示，未來將持續透過「尊重教保人員與親師意願」「教室內工作紀錄器以不公開為原則」「影像上傳雲端集中管理確保隱密性」「訂定完善調閱制度」等面向，消弭家長及教職員工對於隱私權的疑慮。

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