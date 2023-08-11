快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

義民中學解聘爭議落幕 教團批：恣意妄為的校長不適任

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
新竹縣義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，今天早上上百名學生發起歡迎儀式，高呼「老師好」歡迎教師歸隊。圖／全教總提供
新竹縣義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，今天早上上百名學生發起歡迎儀式，高呼「老師好」歡迎教師歸隊。圖／全教總提供

新竹義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，將於12日發放薪資，今天上午上百名學生發起歡迎儀式，高呼「老師好」歡迎教師歸隊。全國教師工會總聯合會則表示，雖然解聘、不續聘案已落幕，但學校違紀在先，質疑「校長還適任嗎？」義民中學校長不適任更還欠師生一個道歉。

新竹縣義民中學日前爆發教師解僱爭議案，最終於昨日劃下句點，學校承諾將於12日發放薪資，教師則不用將聘約重新回簽，同時義民中學教師也委託全國教師工會，將和學校針對聘約條文進行協商，結束學校違法解聘、不續聘之亂。

全教總今天表示，期間工會要求教育部正視此事，並獲得立法委員、新竹縣政府關注，而國教署多份函文也指正學校錯誤之處，但學校卻能義正嚴詞的發出兩份聲明，還企圖引導成是教師的錯誤行為所導致。

全教總表示，先前國教署給義民中學的函文釋明已明確指出學校應立即改善，但校長陳衍財不僅不願意，還在全國性校長會議發表錯謬言論，誣指學校教師因此可以「躺著幹」，如此操弄教師工作權、扭曲主管機關函文，且玩法亂紀的校長是否還適任。

日前義民中學家長端也自主發起罷免，罷免連署已經超過3000人，認為這段時間造成學校動盪不安，應該要有人負責。全教總表示，認同家長的自主行動，且校長是校務的領航者，任何舉措應以保障師生權益，提升教育品質為考量，「恣意妄為」的校長不適任。

全教總認為，校長陳衍財一連串行為罔顧主管機關指正、錯誤的學校決策、扭曲的批師言論，已實質傷害學校全體師生，應給予學校全體親師生嚴正道歉。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

義民中學 全教總 新竹

延伸閱讀

北市信義國中教師吸安持大麻遭解聘 興訟撤銷結果出爐

感動！ 義民中學遭解聘老師歸隊 上百名學生齊聚給驚喜

義民中學退一步宣布給薪協商 罷免仍持續要求「有人要負責」

義民中學爆不當解聘...校長現身全國會議喊「假議題」 教部態度曝光

相關新聞

影／竹女校友反對改隸今赴母校送連署書 校長首度回應了

國立陽明交通大學找上國立新竹女中改隸為附屬中學，竹女6月底校務會議提案通過辦理後續改隸程序，引發眾多校友反對。竹女校友7...

北市公幼裝「工作記錄器」引反彈 教育局承諾兼顧隱私權

新北市板橋一所幼兒園日前遭質疑對幼兒餵藥案事件，事後證據不足相關人士均不起訴，引起軒然大波，北市教育局為維護師生權益，在...

感動！ 義民中學遭解聘老師歸隊 上百名學生齊聚給驚喜

新竹縣義民解聘爭議案昨天下午公告，將於12日發放薪資，這段時間參與抗爭的老師們透露「終於可以好好睡一覺了。」今天早上上百...

掌握熟食溫度、送餐路徑 教部推營養午餐配送管理系統

為提升對偏鄉學校學童的飲食照顧，行政院核定「推動偏鄉學校中央廚房計畫」並由教育部國教署執行，並透過送餐智慧管理，全程以G...

新北擴大預防、清查 學子近2年吸食毒品件數微降

學生藥物濫用日趨嚴重，其中大麻排名第三名，據教育部統計今年上半年增至12.1%，不過新北市近兩年通報件數為37及36件，...

義民中學解聘爭議落幕 教團批：恣意妄為的校長不適任

新竹縣義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，將於12日發放薪資，今天上午上百名學生發起歡迎儀式，高呼「老師好」歡迎教師歸隊。全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦