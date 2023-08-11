義民中學解聘爭議落幕 教團批：恣意妄為的校長不適任

新竹縣義民中學解聘爭議案昨天畫下句點，將於12日發放薪資，今天上午上百名學生發起歡迎儀式，高呼「老師好」歡迎教師歸隊。全國教師工會總聯合會則表示，雖然解聘、不續聘案已落幕，但學校違紀在先，質疑「校長還適任嗎？」義民中學校長不適任更還欠師生一個道歉。

新竹縣義民中學日前爆發教師解僱爭議案，最終於昨日劃下句點，學校承諾將於12日發放薪資，教師則不用將聘約重新回簽，同時義民中學教師也委託全國教師工會，將和學校針對聘約條文進行協商，結束學校違法解聘、不續聘之亂。

全教總今天表示，期間工會要求教育部正視此事，並獲得立法委員、新竹縣政府關注，而國教署多份函文也指正學校錯誤之處，但學校卻能義正嚴詞的發出兩份聲明，還企圖引導成是教師的錯誤行為所導致。

全教總表示，先前國教署給義民中學的函文釋明已明確指出學校應立即改善，但校長陳衍財不僅不願意，還在全國性校長會議發表錯謬言論，誣指學校教師因此可以「躺著幹」，如此操弄教師工作權、扭曲主管機關函文，且玩法亂紀的校長是否還適任。

日前義民中學家長端也自主發起罷免，罷免連署已經超過3000人，認為這段時間造成學校動盪不安，應該要有人負責。全教總表示，認同家長的自主行動，且校長是校務的領航者，任何舉措應以保障師生權益，提升教育品質為考量，「恣意妄為」的校長不適任。

全教總認為，校長陳衍財一連串行為罔顧主管機關指正、錯誤的學校決策、扭曲的批師言論，已實質傷害學校全體師生，應給予學校全體親師生嚴正道歉。