竹女擬改隸陽明交大附中 校友北上告御狀反對私定終身

國立陽明交通大學盼找國立新竹女中改隸附屬中學，日前僅進入討論程序，但竹女校友不滿，今天數十人北上赴教育部前告御狀。竹女校友、立委賴香伶呼籲，改隸程序應更公開透明並回應校友疑慮，不應以不應以「私定終身」方式，將竹女變成大學的養女。

新竹女中校友日前發起反對改隸附中連署，今天上午先赴竹女遞交「反對竹女改隸附中」連署書，隨即再度驅車北上教育部，數十名校友下午在傾盆大雨中，於教育部門口高喊「反對改隸！」「撤銷決議！」

賴香伶因髖骨開刀，今仍坐著輪椅出席。她表示，日前方從媒體上得知竹女欲改隸為陽明交大附中，肯定陽明交大為國舉才的用心，但遲遲未見改隸背後的效益評估，校友也四處奔走，盼地方意見能被學校聽見，更認為程序應公開透明，不應以「私定終身」方式，將竹女變成大學的養女。

賴香伶認為，官方程序不應漠視校友，希望教育部儘速和竹女、陽明交大溝通，要求學校說明改隸的效益評估；甚至由大學自設一所高中，也不失為一選項。

近年新竹地方因竹科實中崛起，吸納不少地方優異學生，但賴香伶認為，「竹女長得很好。」希望新世代能持續受自由的學風中滋養，讓百年竹女向前走。

立委范雲則表示，根據教育部國教署規定，大學端邀請高中改隸時應辦理說明會，蒐集教職員工、家長會、校友會意見，日前也向國教署查證，竹女尚未檢送改隸申請資料予國教署，陽明交大若欲持續推動改隸，絕對要重視各方意見。

近年高中改隸案屢見不鮮，范雲認為，教育部應說清楚高中職改隸大學的好處與願景，「不需為改隸而改隸。」要求國教署應提供明確程序指引，免除校友疑慮。

反對改隸連署行動主持人、新竹市議員廖子齊也陪同校友北上，她表示，北上是要讓教育部聽到校友的三大訴求，反對新竹女中改隸陽明交大附中、反對黑箱程序與撤銷草率決議、呼籲陽明交大撤回邀請且支持兩校積極合作。

廖子齊認為，近年已有15所高中將改隸案送至教育部審議，其中13案順利通過，另2案僅是退回修正，尚未有審查而未過者，呼籲教育部審慎思考教育資源分配問題。