30年發千萬獎助學金 成大退休教授李克讓獲教育貢獻獎

成功大學退休教授李克讓及楊明宗、新化區那拔國小康麗娟退休校長與嘉義縣鹿草國中邱招蓮退休教師，獲112年教育奉獻獎獲獎，全國20名，台南市推薦獲獎者囊括4名，居全國之冠，市長黃偉哲肯定4位得獎者實至名歸，退休後仍持續灌溉教育福田，台南學子好福氣。教育局將在9月份舉辦的南市教師節表揚大會予以授獎，以表肯定。

高齡95歲的李克讓為今年度最年長的獲獎者，任期期間首創全國成立第一所機械研究所博士班、造船系與機械系航空組等，對於台灣的船艦工業及航太科技產生重大影響；退休後成立基金會積極獎勵培育優秀人才，近30年來嘉惠學子逾千人，共發放獎學金逾千萬元，傳為杏壇佳話。

楊明宗專精於統計學領域，退休後仍發揮所長，投入命題、評鑑、參與審議會等教育工作，為國選才；續留統計系兼授課程，迄今教學生涯長達50年，嘉惠學子無數；積極領導參與20逾個公益團體，設置獎助學金，獎助弱勢。以為教育奉獻為樂，善盡服務社會之責，永不停歇。

康麗娟為學子奉獻41年，退休後與台南市觀護協會成立友善校園法治宣講團，到各校以話劇方式進行宣導，建立社會安全網；擔任台南地方法院少年保護志工，輔導非行少年步入正軌；推動天文科學教育、防災教育、家庭教育、家暴防治等不餘遺力。

邱招蓮退休後在台南市家庭教育中心擔任志工與童軍義務服務員，積極參與推動家庭教育、童軍教育與社會貢獻服務，也持續增能培訓，提升服務能量。

教育局表示，4位奉獻獎得主，退休後仍積極投入教育志願服務工作，發揮所長帶給社會正向改變力量，無私奉獻精神值得學習。

黃偉哲市長表示，教育人員從初任教職到退休，已將人生最精華、美好的數十年歲月投身在學校、貢獻給學生；對這四位得獎者退休後仍持續不輟，從事教育或學生輔導等相關志願服務工作並具備深遠影響力，表達感佩與敬重。

教育局鄭新輝局長表示，退休後的教育人員持續從事教育的場域，不以原服務縣市或學校為限。感謝各界的薦舉，今年臺南市得獎人數較往年為多，期待典範能代代相傳，展現教學相長施受相與的精神，思源回饋造福後進。