全教總質疑公幼裝監視器 北市：設記錄器還原真相

全國教師工會總聯合會今天指出，台北市教育局在7月中不理全國政策，宣布部分公立幼兒園暫不調整師生比，近日又開始要求加裝監視器，幼教政策引發爭議。

台北市教育局則以新聞稿回應，為能即時因應教保服務過程中疑似違法對待爭議釐清及避免校園安全死角，所轄147所公立幼兒園已有50所於室內安裝工作記錄器，北市持續鼓勵並全面補助教保服務機構裝設。

全教總發布新聞稿指出，台北市政府近來多項幼教政策，使基層人員的工作士氣與職業尊嚴遭受強烈打擊。包括在各縣市陸續爆發幼兒園用藥爭議，搶先呼籲家長驗血驗尿，並要求所有幼托人員參加研習，把幼教老師塑造成「餵藥魔人」的形象。

台北市7月宣布，今年有備取的公幼暫不調整師生比。全教總指出，逐年將師生比調整為1比12是全國重要的幼教政策，北市府卻大開倒車，已影響到幼教品質。

今年3月曾有民眾在公共政策網路參與平台提案幼兒園全面安裝監視器，但教育部與相關單位研商後，認為此舉影響家長與幼托機構的互信，目前不宜立法強制裝設。然而，昨天台北市舉辦112學年度國小校長會議時，教育局長湯志民卻宣布，將編列新台幣2億元經費，在北市公幼教室內全面裝設工作記錄器。

全教總表示，北市府以工作記錄器化名，實際上就是監視器，想要魚目混珠強硬執行，已經造成幼托現場的怒氣高升。全教總呼籲北市府尊重幼教從業人員專業和工作尊嚴，公開對現場幼托人員說明，建立友善幼兒、友善教師的政策。

教育局說，希望最快速的時間內透過工作記錄器還原真相，保障教保人員權益，提供幼生安全友善的教保服務環境。

教育局並表示，園所會透過問卷調查，蒐集公立幼兒園內全數家長、教職員工針對教室內工作記錄器裝設意向，取得共識後開始裝設；而公共區域及教室內工作記錄器裝設線路會區分開來，教室內工作記錄器影像以「不公開」為原則。

另外，教育局說，影像攝錄完成即上傳雲端，透過嚴謹資安規範，由教育局專管，除特定調查人員可透過調查程序調閱外，任何人無法觀看影像，保障隱私。

市府已訂定「台北市公私立教保服務機構設置攝錄影音設備補助暨管理試辦要點」，調閱制度將作為完善配套，將修訂要點納入調閱時機、程序、方式、對象及申請表件等，並規範相關所攝影像，僅限疑似違法對待幼兒事件調查使用，避免恣意調閱。

教育局指出，為鼓勵幼兒園裝設工作記錄器，凡符合裝設規格，影像畫素清晰、具備錄音功能，且留存時間可達1個月以上，北市全額補助裝設經費，目前優先鼓勵公立幼兒園全面裝設工作記錄器，預計所需經費約新台幣3000萬元，已納入民國113至116年4年編列2億元的公幼設施設備改善相關預算規劃。