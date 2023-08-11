北市公幼裝「工作記錄器」引反彈 教育局承諾兼顧隱私權

新北市板橋一所幼兒園日前遭質疑對幼兒餵藥案事件，事後證據不足相關人士均不起訴，引起軒然大波，北市教育局為維護師生權益，在公幼園所教室內全面裝設工作記錄器，卻引來教團不滿痛批此舉重創幼教人員工作尊嚴，要求說清楚理由，教育局回應，會要求園所進行問卷調查達成共識才裝設，且影像以「不公開」為原則，也訂定完善調閱制度降低隱私洩漏疑慮。

根據北市教育局最新統計，333所私立幼兒園在教室裝設工作記錄器比例為70.57％、158所準公共幼兒園78.48％、76所非營利幼兒園77.63％、147所公立34.01％，比例最低。

北市教育局預計4年為期程，編列2億元經費，在北市公幼園所教室內全面裝設工作記錄器，副局長陳素慧說明，幼兒園小朋友對於事情的描述可能過於單面或片斷，若出現狀況時，容易表達不清或受到大人問話引導，產生誤會。

陳素慧表示，安裝工作記錄器是維護師生權益，小朋友發生危險老師可能基於保護有肢體接觸、或者在園所做什麼事情被老師打產生誤會，也會比照托嬰中心，依照教室內大小決定裝設支數，是採鼓勵方式裝設，預計全部裝設完成總花費3000萬。

不過該政策卻引來全國教師工會總聯合會不滿，痛批北市以工作紀錄器為化名，實則是安裝監視器，已經造成幼托現場怒氣爆棚，重創幼教人員工作尊嚴，教育局應公開向幼托人員說清楚理由，否則難以平息幼托人員一連串被台北市抹黑的社會形象。

對此教育局表示，會要求園所透過問卷調查，蒐集園內全數家長、教職員工針對教室內工作紀錄器裝設意向，加強親師溝通尋求共識，取得共識後才裝設，為兼顧師生隱私權及肖像權，區分公共區域及教室內工作紀錄器之裝設線路，教室內工作紀錄器影像以「不公開」為原則。

教育局說明，教室內工作紀錄器攝錄影像上傳至雲端平台，由教育局專管，除特定調查人員可透過調查程序調閱外，任何人無法觀看影像，保障親師生隱私權；教育局也訂定完善調閱制度，將修訂要點納入調閱時機、程序、方式、對象及申請表件等，並規範相關所攝影像僅限疑似違法對待幼兒事件調查使用，避免恣意調閱，降低隱私洩漏疑慮。