感動！ 義民中學遭解聘老師歸隊 上百名學生齊聚給驚喜

新竹縣義民解聘爭議案昨天下午公告，將於12日發放薪資，這段時間參與抗爭的老師們透露「終於可以好好睡一覺了。」今天早上上百名學生給予這群老師們驚喜，發起歡迎儀式，幾位老師走上樓梯站在台前時，上百名學生們歡呼聲不斷、大喊「老師好」，歡迎老師回歸，讓現場老師們感動不已。

今天上午校內廣場擠滿上百位學生，這些都是受到解聘風波老師們的學生們，學生看見老師們再度回到校園，相當開心，直呼「不用換老師了。」還不時鼓掌歡呼，非常興奮，大夥齊聚唱歡迎歌，台上老師們感動向學生揮手問好。

這段時間外界也給予此案支持，包含家長們努力奔走，以及全教總、律師、立委們等的協助，學生們齊喊「謝謝」，感謝外界積極協助，讓義民中學在昨天讓步，並將於明天發放薪資，教師不用將聘約簽回，將延續去年度的規約，同時將與教師委託的全國教師工會總聯合會針對聘約條文進行協商，再召開校務會議討論聘約修正案。

據掌握，義民中學日前都未正式出面，僅發聲明稿來回應，不過今天下午3點校方將大動作舉行記者會來說明聘約一事。

對此，新竹縣各級學校教育產業工會認為，這次義民中學違法「解聘、不續聘教師」之亂，校長欠師生一個道歉，包含學校違紀在先確扭曲為教師之責，且訴求說不能解聘所以不重簽應聘書 「都是假議題」，持續錯誤引導社會認知。