感動！ 義民中學遭解聘老師歸隊 上百名學生齊聚給驚喜
新竹縣義民解聘爭議案昨天下午公告，將於12日發放薪資，這段時間參與抗爭的老師們透露「終於可以好好睡一覺了。」今天早上上百名學生給予這群老師們驚喜，發起歡迎儀式，幾位老師走上樓梯站在台前時，上百名學生們歡呼聲不斷、大喊「老師好」，歡迎老師回歸，讓現場老師們感動不已。
今天上午校內廣場擠滿上百位學生，這些都是受到解聘風波老師們的學生們，學生看見老師們再度回到校園，相當開心，直呼「不用換老師了。」還不時鼓掌歡呼，非常興奮，大夥齊聚唱歡迎歌，台上老師們感動向學生揮手問好。
這段時間外界也給予此案支持，包含家長們努力奔走，以及全教總、律師、立委們等的協助，學生們齊喊「謝謝」，感謝外界積極協助，讓義民中學在昨天讓步，並將於明天發放薪資，教師不用將聘約簽回，將延續去年度的規約，同時將與教師委託的全國教師工會總聯合會針對聘約條文進行協商，再召開校務會議討論聘約修正案。
據掌握，義民中學日前都未正式出面，僅發聲明稿來回應，不過今天下午3點校方將大動作舉行記者會來說明聘約一事。
對此，新竹縣各級學校教育產業工會認為，這次義民中學違法「解聘、不續聘教師」之亂，校長欠師生一個道歉，包含學校違紀在先確扭曲為教師之責，且訴求說不能解聘所以不重簽應聘書 「都是假議題」，持續錯誤引導社會認知。
新竹縣各級學校教育產業認為義民中學的校長一連串的罔顧主管機關的指正、錯誤的學校決策、扭曲的批師言論，已實質傷害學校全體師生，應給予學校全體親師生一個嚴正道歉。
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