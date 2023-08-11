影／竹女校友反對改隸今赴母校送連署書 校長首度回應了

國立陽明交通大學找上國立新竹女中改隸為附屬中學，竹女6月底校務會議提案通過辦理後續改隸程序，引發眾多校友反對。竹女校友7月28日發起連署，獲近5千人連署，連署發起人號召校友今早到母校門口遞交連署書，竹女校長林桂鳳首度回應表示，多元社會尊重多元意見，收到連署書後會在校內審慎研議，請大家一起來為竹女加油。

發起連署的新竹女中校友今天號召約30名校友、退休老師齊聚校門，遞送「反對竹女改隸附中」連署書，並提出3大訴求為「反對新竹女中改隸陽明交大附中」、「反對黑箱程序與撤銷草率決議」、「呼籲陽明交大撤回邀請且支持兩校積極合作」。

連署行動主持人、市議員廖子齊是竹女校友，還特地穿上象徵竹女人的「白衣黑裙」回到母校表達訴求。因竹女正值暑輔時間，為避免打擾師生上課，現場採柔性行動不呼口號，並準備分別象徵熱情、誠實的火鶴、白玫瑰花束表達祝福母校的心意。

連署發起人共同指出，竹女6月30日校務會議通過同意進行後續改隸程序之前，完全沒有進行公開討論、評估，未廣泛徵詢學生、校友會、家長會以及教職人員的意見，也未公開陽明交大提供的可行性與必要性評估，堪稱「黑箱會議、光速程序」。

發起連署的校友、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說明，依照法規在通過同意改隸程序前，應要廣泛收集意見與公開討論，研議是否同意辦理，但顯然過程充滿瑕疵，許多連署人除了反對改隸，也憂心母校做為百年學校，一旦附屬為大學將喪失辦學主體性。

「絕對反對竹女改隸為附中。」高齡81歲的竹女校友朱喜麗也曾在竹女任教至退休，她回憶自己在竹女從初中直升到高中，一路到任教都是為了母校盡心盡力，如今竹女要邁入百年「要永遠繼續傳下去」，得知學校要推動改隸，覺得很奇怪，她絕對反對。

夏金英曾在竹女擔任過43年行政人員，她驕傲地說「校友念3年，我念43年」，也經歷竹女從省立改為國立，「突然看到要變附中 ，我完全反對，希望永遠是新竹女中。」

1979年畢業校友鍾淑姬說，完全不能接受百年竹女成為任何一所大學的附屬女中，這跟當年獨立自強的女中精神背道而馳，更認為「若不改隸就沒有資源了嗎？優秀的學生就不要了嗎？這樣很可怕」，以後沒有竹女了，讓校友情何以堪，她同樣堅決反對。

竹女校長林桂鳳今天出面接下連署書與校友、退休老師們送上的祝福花束，並首度公開回應，表示許多校友、老師、在校生與家長關心此事都是好事，多元社會要尊重多元意見，會在校內審慎研議，請大家一起為竹女加油。