掌握熟食溫度、送餐路徑 教部推營養午餐配送管理系統
為提升對偏鄉學校學童的飲食照顧，行政院核定「推動偏鄉學校中央廚房計畫」並由教育部國教署執行，並透過送餐智慧管理，全程以GPS定位、AI管理路徑等輔助，提升學生午餐熟食供應品質穩定。
教育部表示，新擴建的中央廚房採用「以大帶小」模式，以接受供餐學校距中央廚房車程30分鐘內或10公里內為原則組成校群，透過送餐智慧管理「中央廚房食材及熟食配送」管理系統開發，全程以GPS定位、AI管理行經路線、控制運送時間及監測溫度，提升午餐食材及熟食供應品質穩定性。
教育部指出，以往學校供餐過程中，僅能將每道菜起鍋溫度記錄於紙本，並需於午餐抵達受供餐學校時再次量測溫度，大量人工作業且相關數據資料不易保存。
因此，國教署111年度與成功大學人工智能數位轉型研究中心合作，完成中央廚房食材及熟食配送服務系統開發與建置，透過智慧開發物聯網溫度感測器與即時數據傳輸和管理系統，鏈結中央廚房供餐作業流程，如開菜、烹調、起鍋溫度等，強化學生午餐熟食運輸透明有效管理。
以嘉義縣蒜頭國小為例，該校中央廚房供應六腳鄉內10公里內的學校，每道菜在起鍋前皆使用起鍋溫感器量測食物中心溫度，確保達衛福部食安標準，再進行配膳；配膳後，再透過運送溫感器持續量測與紀錄餐盒內溫度，直到將熟食配送到受供餐學校為止，送餐全程以雲端GPS定位追蹤餐車，且車內備有全程熟食溫度變化歷程即時傳輸紀錄。
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