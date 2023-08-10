義民中學退一步宣布給薪協商 罷免仍持續要求「有人要負責」

新竹縣義民解聘爭議案今天下午公告，將於12日發放薪資，教師不用將聘約簽回，將延續去年度的規約，同時將與將與教師委託的全國教師工會總聯合會針對聘約條文進行協商，再召開校務會議討論聘約修正案，消息傳出後，家長端仍持續罷免，目前已經連署已超過2千多人，他們認為這段時間造成學校動盪不安，應該要有人負責。

義民今天發出公告，公告表示，將依教育部8月8日函文辦理。該校與教師間聘催關係争議，經國教署8月4日函釋，在教師未有教師法規定的不續聘情事下，應予續聘，學校礙於行政作業程序，預計於8月12日發放薪資。

另依據國教署8月4日函釋，私立學校應將教師聘約視為學校重要章則，納入校務會議討論，因此有關教師聘約修正一事，仍應依規定召開校務會議或其決議機制協商討論。因此，該校教師先前於簽回應聘書時，擅自刪改諸多契約條文，顯然不符前述意旨，未依法律程序修正聘約前，學校與教師間的聘僱規約仍應按111學年度聘約以執行。

公告也表示，待該校代表人與教師委託的工會於校務會議前，針對聘約條文進行協商，協商完畢後再召開校務會議，討論聘約修正案，期盼盡速完成聘約修正，讓雙方有所遵循。

消息傳出後，不少老師鬆了一口氣，仍希望能繼續與學校協商，儘速完成合理的聘約。不過，家長端則認為，這段時間造成學校動亂不安，學生流失，影響校譽，老師精神受到嚴重打擊。應該要有人負責，因此將繼續連署校長下台。

對此，新竹縣長楊文科說，縣府將持續維護該校師生權益，持續督促該校針對相關教師權益及聘約內容確實循程序協商，希望事件告一段落。