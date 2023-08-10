新北擴大預防、清查 學子近2年吸食毒品件數微降

學生藥物濫用日趨嚴重，其中大麻排名第三名，據教育部統計今年上半年增至12.1%，不過新北市近兩年通報件數為37及36件，微幅下降，今年目前為止22件。教育局持續舉辦校園防毒師資培訓，現已完成培訓千名「校園防毒守門員」。

新北教育局表示，新興毒品透過新穎包裝及外觀吸引少年施用，常見的新興毒品包括愷他命、搖頭丸、浴鹽、FM2、喵喵、大麻等，常以飲料、休閒食品或零食的方式偽裝，學生易在不知情下使用。 經統計，新北市ㄕ近兩年藥物濫用件數為37及36件，今年目前為止22件，多為三級毒品愷他命，最常經由校外友人接觸使用。

教育局說，從數據來看藥物濫用情形有下降，分析原因有二，包含擴大預防及清查，比如入班宣導、反毒教材數位化、建立吸毒熱點巡邏網、採購5合1試劑尿篩試劑等。今明兩日也辦2梯次校園防毒守門員師資培訓研習，提升老師對新興毒品的辨識能力，讓學生瞭解毒品隨時會以各種樣式出現在日常生活中，避免在不知情的狀況下誤食。

參與培訓研習的春暉志工曾茜婷說，以往學生反毒研習課程是集中方式舉辦，宣導成效往往不如預期，後來研習方式改變，不用再為邀請講師及教材困擾，透過「校園防毒守門員」教材的多元互動方式及闖關遊戲，進而強化教師及學生對新興毒品的辨識能力。