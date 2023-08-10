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台美攜手開發聯合國永續發展雙語教材 精忠國小與加州小學簽約

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市精忠國小校長楊勛凱（右）與紅木特許小學校長共同簽署姊妹校暨國際教育合作備忘錄 MOU。圖／嘉市府提供
嘉市精忠國小校長楊勛凱（右）與紅木特許小學校長共同簽署姊妹校暨國際教育合作備忘錄 MOU。圖／嘉市府提供

嘉義市政府與美國加州洪堡郡2022年8月8日，簽署教育合作備忘錄，啟動兩地學校與師生交流互訪，嘉市精忠國小與紅木特許小學 (RedWood Prep Charter School )展開為期1年師生PBL共學和開發SDGs電子書教材，日前兩校校長共同簽署姊妹校暨國際教育合作備忘錄 MOU。

紅木特許小學是精忠第一所美國姊妹校，也是嘉市國際教育培力團深耕國際教育2.0教育力培訓的成果，雙方校長、親師生對此都感到相當開心與感動。家長會長李志上、志工團長陳怡僑、首席顧問熊千綺、教育處團隊見證簽約

精忠校長楊勛凱說，精忠透過中正大學教育所長鄭勝耀媒合，與加州兩所小學展開姊妹校課程專案，雙方師生透過視訊進行教師共備，在Padlet平台上進行非同步影片及課程教學、文化箱互寄體驗台美生活文化。

運用線上電子書平台共同開發SDG2（確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業）；SDGs14（保育及永續利用海洋生態系，確保生物多樣性並防止海洋環境劣化）；SDGs15（保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化）等三項聯合國永續發展目標的雙語教材。

紅木特許小學校長Krista Croteau及六年級老師Melanie Downing，由精忠校方人員陪同，參觀校園軟硬體、暑期社團活動、幼兒園空間設計與暑期班教學，與師生互動，發現兩校有個共同信念「誠信Honesty」，有相同教育價值理念，也認同以學生優勢能力發展學校本位課程與實踐教育多樣性創新精神，雙方師生願在共備共學基礎，持續深入經營SDG14與SDG 15的PBL課程。

美國紅木特許小學校長老師由精忠校方人員陪同，參觀校園軟硬體、暑期社團活動、幼兒園空間設計與暑期班教學，與師生互動。圖／嘉市府提供
美國紅木特許小學校長老師由精忠校方人員陪同，參觀校園軟硬體、暑期社團活動、幼兒園空間設計與暑期班教學，與師生互動。圖／嘉市府提供
美國紅木特許小學校長老師由精忠校方人員陪同，參觀校園軟硬體、暑期社團活動、幼兒園空間設計與暑期班教學，與師生互動。圖／嘉市府提供
美國紅木特許小學校長老師由精忠校方人員陪同，參觀校園軟硬體、暑期社團活動、幼兒園空間設計與暑期班教學，與師生互動。圖／嘉市府提供

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