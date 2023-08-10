台美攜手開發聯合國永續發展雙語教材 精忠國小與加州小學簽約

嘉義市政府與美國加州洪堡郡2022年8月8日，簽署教育合作備忘錄，啟動兩地學校與師生交流互訪，嘉市精忠國小與紅木特許小學 (RedWood Prep Charter School )展開為期1年師生PBL共學和開發SDGs電子書教材，日前兩校校長共同簽署姊妹校暨國際教育合作備忘錄 MOU。

紅木特許小學是精忠第一所美國姊妹校，也是嘉市國際教育培力團深耕國際教育2.0教育力培訓的成果，雙方校長、親師生對此都感到相當開心與感動。家長會長李志上、志工團長陳怡僑、首席顧問熊千綺、教育處團隊見證簽約

精忠校長楊勛凱說，精忠透過中正大學教育所長鄭勝耀媒合，與加州兩所小學展開姊妹校課程專案，雙方師生透過視訊進行教師共備，在Padlet平台上進行非同步影片及課程教學、文化箱互寄體驗台美生活文化。

運用線上電子書平台共同開發SDG2（確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業）；SDGs14（保育及永續利用海洋生態系，確保生物多樣性並防止海洋環境劣化）；SDGs15（保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化）等三項聯合國永續發展目標的雙語教材。