青年署補助58所大學推動職涯教練 手把手助接軌職場

教育部青年發展署推動「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，今年共補助58校、81案，協助大專校院辦理多元化的職輔活動。成功大學為協助青年學子深入了解產業，順利接軌職場，結合該計畫推動職業生涯教練計畫（Career Coach Program），透過亦師亦友的典範傳承模式，引領青年學子探索未來職場，及早規畫個人職涯進路。

成功大學每年邀請企業中高階主管及社會菁英人士擔任職涯教練，引導學生認知產業環境，並提供求職就業準備。近年因應新冠疫情，該校更成立Coach成知音/CCP's Podcast頻道，由學生執行團隊邀訪企業教練分享個人職涯歷程、知識能力與生活閱歷，同時開放一般非計畫學員參與部分課程活動，不斷擴散職輔效益，也吸引諸多學校引進。

啟夢教育創辦人許匡毅畢業於成功大學，他在求學期間，參加職業生涯教練計畫三年，分別加入生達化學、夢時代、墨色國際（幾米）等組別，並於2017年創辦啟夢教育，協助高中生探索科系，期望解決迷惘、選錯科系問題。

許匡毅說，因為加入生達化學組，讓他及早發現對於化學工作並沒有熱忱；大三加入夢時代組以及跨企業選課與參訪，開始認識各個領域的工作內容；大四那年猶豫選擇化學領域，還是勇敢跨領域到教育。他表示，參與CCP的那三年是自己釐清職涯跑道最有收穫與最關鍵的一段經歷。