快訊

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

反毒引來黑幫殺機？厄瓜多總統候選人為何在選前被槍殺

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年署補助58所大學推動職涯教練 手把手助接軌職場

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部青年發展署推動「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，今年共補助58校、81案，協助大專校院辦理多元化的職輔活動。圖／教育部提供
教育部青年發展署推動「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，今年共補助58校、81案，協助大專校院辦理多元化的職輔活動。圖／教育部提供

教育部青年發展署推動「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，今年共補助58校、81案，協助大專校院辦理多元化的職輔活動。成功大學為協助青年學子深入了解產業，順利接軌職場，結合該計畫推動職業生涯教練計畫（Career Coach Program），透過亦師亦友的典範傳承模式，引領青年學子探索未來職場，及早規畫個人職涯進路。

成功大學每年邀請企業中高階主管及社會菁英人士擔任職涯教練，引導學生認知產業環境，並提供求職就業準備。近年因應新冠疫情，該校更成立Coach成知音/CCP's Podcast頻道，由學生執行團隊邀訪企業教練分享個人職涯歷程、知識能力與生活閱歷，同時開放一般非計畫學員參與部分課程活動，不斷擴散職輔效益，也吸引諸多學校引進。

啟夢教育創辦人許匡毅畢業於成功大學，他在求學期間，參加職業生涯教練計畫三年，分別加入生達化學、夢時代、墨色國際（幾米）等組別，並於2017年創辦啟夢教育，協助高中生探索科系，期望解決迷惘、選錯科系問題。

許匡毅說，因為加入生達化學組，讓他及早發現對於化學工作並沒有熱忱；大三加入夢時代組以及跨企業選課與參訪，開始認識各個領域的工作內容；大四那年猶豫選擇化學領域，還是勇敢跨領域到教育。他表示，參與CCP的那三年是自己釐清職涯跑道最有收穫與最關鍵的一段經歷。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

職涯 成功大學 青年

延伸閱讀

松隆子超嫩美照罕見重現 昔赴東京念大學陷入愛情

北上廣深漸失寵 中國大學畢業生返鄉就業比例增

竹女改隸陽明交大名字怎麼寫？大學證實稱「竹女附中」

比勒菲爾德大學海南辦學 德教育部：不具信號意義

相關新聞

公立大專教師學術加給調漲15% 學界連署私校比照辦理

軍公教人員2024年調薪4%，且為提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給再調整15%。高教工會...

義民中學爆不當解聘...校長現身全國會議喊「假議題」 教部態度曝光

新竹縣私立義民中學遭爆不當解聘10名國高中部教師，有私中校長今在校長會議提及此案，義民中學校長陳衍財也舉手發言指出，若教...

學雜費付不起教師薪資 私中校長怨：怎可能收支平衡？

112學年北區高中校長會議今在苗栗登場，有私立高職校長拋出私中學雜費調整議題，直呼教育部「11年來的答案都一樣」，認為現...

青年署補助58所大學推動職涯教練 手把手助接軌職場

教育部青年發展署推動「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，今年共補助58校、81案，協助大專校院辦理多元化的職輔活動。成功大...

張振聲癱瘓23年家屬要求提高照顧費 台大：礙難同意

2000年台大土木系學生張振聲和同儕打球時昏倒，送醫急救後仍成植物人，台大數十年來已提供張家百萬照顧費，但張家父母今天再...

張振聲癱瘓23年 父母赴台大陳情：提高照顧費至65萬

2000年張振聲就讀台大土木系，和同儕打球時昏倒，送醫急救後仍成為植物人。台大數十年來已提供張家百萬照顧費，但張家父母今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦