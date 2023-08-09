公立大專教師學術加給調漲15% 學界連署私校比照辦理

軍公教人員2024年調薪4%，且為提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給再調整15%。高教工會則喊出「拒絕分化！公私齊一！」發起連署，要求比照教師待遇條例第17條，由教育部編列預算，讓私立學校教師明年起同步調漲15%學術研究加給。

經本報日前試算，若公立大學正教授本俸和研究加給調升後，約可加一成薪。高教工會日前即呼籲，若教育部持續漠視教師待遇條例精神與規範，近期將擴大發起「公私立大專院校教師薪資齊一」連署，呼籲大專校院教師一同加入，向教育部施壓。

根據教師待遇條例第17條規範，私立學校教師之學術研究加給，應準用公立學校教師。聯署聲明表示，日前行政院一方面宣布明年度大專院校教師薪資調整方案，但另一方面卻在政策落實上繼續分化公立與私立大專院校教師，甚至無視法令，放任公、私立教師待遇脫勾。

工會強調「拒絕分化！公私齊一！」。連署主張，應不分公立、私立大專院校教師，均依教師待遇條例明文規範，明年度起應同步調漲15%學術研究加給；而私立大專院校調整教師待遇費用，應由教育部編列預算補助。且行政院與教育部應逐年提昇國家對高等教育公共資源投入經費比重，逐步朝向公共化目標邁進。

高教工會認為，任何分化公、私立教師、職員或學生的處境，只會更加惡化台灣的高教環境，再次加劇台灣高教產業內的不公平及不均衡的發展。呼籲教師一同連署，要求教育部回應訴求。