義民中學爆不當解聘...校長現身全國會議喊「假議題」 教部態度曝光

新竹縣私立義民中學遭爆不當解聘10名國高中部教師，有私中校長今在校長會議提及此案，義民中學校長陳衍財也舉手發言指出，若教師可以修改聘約，並訴求說不能解聘所以不重簽應聘書，且國教署跟著擴大解釋，包括現在重新商議的內容，「就都是假議題」。他更直言，若教師能修改聘約，是否每年應聘書都可以修改，「等到以後校內所有規章無法規範教師，他就躺著幹，哪來的教學品質？」

國教署人事室主任古明哲則表示，若教師無教師法中不續聘內容，且經學校教評會通過後續聘，就沒有不續聘的情形，且教師聘約是校內重要章則，若要修訂，必須經過校務會議。而就實務面，不允許單方面變更聘約，無論是教師、校方單方變動都屬無效，因為該踐行的程序沒有完成。

北區高中校長會議第二日，最後一個議程為「綜合座談」，現場處理完五項提案後，北部某私立高職校長舉手發言，提及私立高中職學費議題，並以義民中學近期教師聘約爭議為引，他表示，若教師可以修改聘約、蓋個章說要維持就聘約，抗陳就可以維持原聘約，未來將衍生非常多問題。

義民中學校長陳衍財隨後也舉手發言，「感謝長官讓我有機會表達學校的難處」。他表示，學校昨日向國教署函詢修正聘約的條文，國教署今日回函指出，若無教師法不續聘條文情形者，不得解聘教師。他認為，若僅照這單方面解釋，只有說要開校務會議，也未闡明是否以召開校務會議以後的版本為準，應聘關係要如何認定？

陳衍財說，若教師可以修改聘約，國教署又擴大解釋，昨天教師到教育部陳情直播，訴求說不能解聘，所以不重簽應聘書，其中包括現在重新商議的內容，「這些東西就是假議題」。他認為，若這項訴求成立，是否每年應聘書都可以修改，「等到以後校內所有規章無法規範教師，他就躺著幹，哪來的教學品質？」

國教署人事室主任古明哲表示，就教師聘約部分，法規面則要回歸教師法，只要沒有符合不續聘情勢，且經學校教評會通過後續聘，就沒有不續聘的情形。另一方面，依照高中法規定，教師聘約是校內重要章則，必須經由校務會議修訂，若校內分工經校務會議同意，允許由校內其他機制協議，將予以尊重。