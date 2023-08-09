快訊

國1五楊高架奧迪車頭全毀！車流回堵3公里 疑開「輔助駕駛」追撞緩撞車

繁星推薦文組佔優勢？　學生籲：刪除自然組社會科必修

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部執行秘書洪詠善（中）回應，新課綱下規範社會科列為必修，是因為要確保能夠成為公民的基本素養。圖／EdYouth提供
教育部執行秘書洪詠善（中）回應，新課綱下規範社會科列為必修，是因為要確保能夠成為公民的基本素養。圖／EdYouth提供

學生團體EdYouth今日（8/9）舉辦「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請近百位高中生發表在教育現場的所見所聞後。但有學生於會上指出，為了追求繁星推薦制度的公平性，課綱應刪除自然組社會必修。

「這次換我說！108課綱高中職論壇」分為上下午場，學生團體「繁star! 煩start!」日前向同儕發起新課綱問卷調查，不少學生認為一類組與理組選修課程不同，於成績計分上有差異；也有部分學生認為一類組學生，段考較好準備、探究與實作較易得分，因而容易取得好成績，有利校排名。

據此，學生團體指出，因為文組自然科並非必修科目，學校不用考；但理組社會科仍是必修科，無論如何學校都會考，對於社會科不好的理組學生而言，可能無法於該科取得好成績，便不利於繁星推薦管道。呼籲自然組應該取消社會科必修，或是社會組應該增加自然科必修，以達成繁星制度公平。

EdYouth成員、東華大學學生阮資貽指出，升學階段確實有非常多的學生提及自然組與社會組的差異，往往是學科能力落差和面對考試的壓力程度。

阮資貽也補充，繁星推薦管道的目的在於改善城鄉資源差距帶來的學習落差，同所學校中的文理組因為課程內容不同，可以採取自然組的社會科目濃縮為一個學期，又或是在繁星制度設計上，能夠以「類排」而非校排計算繁星在校百分成績。

但阮資貽也說，社會也須了解到台灣正在推動非考試導向的知識傳遞，學生需認知，不是所有的學習都是為了考試。因此，我們希望台灣的教育，不再只是以考試為導向的學習，而是以如何成為一個具有獨立思考、思辨能力的社會公民。

教育部執行秘書洪詠善則回應，新課綱下規範社會科列為必修，是要確保成為公民的基本素養。透過素養學習，學生可以打開自己對於世界的探索、跟同學討論要成為怎樣的人、會遇到的問題、要以何種管道升學等。透過思考，找出自己想走的路，才是課綱的初衷和理念。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

108課綱 繁星 素養

延伸閱讀

美國佛州「不說同性戀」法 限閱莎士比亞劇作節錄

新108課綱素養難落實 學生建議減少課本敘述、批判舊價值

名額少、太晚定向難準備 高中生指特殊選才四大問題

分科放榜他煩惱「分發入學志願」該怎麼填？ 選校派vs.選系派網友這麼說

相關新聞

義民中學爆不當解聘...校長現身全國會議喊「假議題」 教部態度曝光

新竹縣私立義民中學遭爆不當解聘10名國高中部教師，有私中校長今在校長會議提及此案，義民中學校長陳衍財也舉手發言指出，若教...

義民中學案延燒！今起發動連署罷免校長 國教署也出手

新竹縣私立義民中學遭爆不當解聘10名國高中部教師，繼昨天到教育部陳情後，師生與家長今天一早發起連署「自己的孩子自己救」，...

刺青不能當老師？桃園女老師獲性評還清白 盼勿再歧視

桃園市某國中一位女代理教師任教6年，今年4、5月先後接到教育局轉來「家長」投訴，指老師的IG露出刺青、抽菸等照片，對學生...

竹女改隸陽明交大名字怎麼寫？大學證實稱「竹女附中」

國立陽明交通大學近日邀請新竹女中改隸附屬中學，未料竹女校友反彈強烈。其中部分校友反彈更認為兩校若合併，簡稱「陽交附女」十...

開學選課好焦慮？「OPT歐趴糖」超過1萬篇課程評價 最涼、最甜、最雷都有

各大專校院新學期的開學多集中在9月初，雖然還有一個月的時間，但隨著各校選課規則陸續公告，論壇課程版也灌進不少新生求救的文...

大專生分手調查 5成傳簡訊告知「不見面」、僅2成正向溝通

求愛不成轉而報復、情殺等社會案件層出不窮。善牧基金會今公布2023「大專生分手議題」調查結果指出，近4成1主動提分手方以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦