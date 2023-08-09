繁星推薦文組佔優勢？　學生籲：刪除自然組社會科必修

學生團體EdYouth今日（8/9）舉辦「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請近百位高中生發表在教育現場的所見所聞後。但有學生於會上指出，為了追求繁星推薦制度的公平性，課綱應刪除自然組社會必修。

「這次換我說！108課綱高中職論壇」分為上下午場，學生團體「繁star! 煩start!」日前向同儕發起新課綱問卷調查，不少學生認為一類組與理組選修課程不同，於成績計分上有差異；也有部分學生認為一類組學生，段考較好準備、探究與實作較易得分，因而容易取得好成績，有利校排名。

據此，學生團體指出，因為文組自然科並非必修科目，學校不用考；但理組社會科仍是必修科，無論如何學校都會考，對於社會科不好的理組學生而言，可能無法於該科取得好成績，便不利於繁星推薦管道。呼籲自然組應該取消社會科必修，或是社會組應該增加自然科必修，以達成繁星制度公平。

EdYouth成員、東華大學學生阮資貽指出，升學階段確實有非常多的學生提及自然組與社會組的差異，往往是學科能力落差和面對考試的壓力程度。

阮資貽也補充，繁星推薦管道的目的在於改善城鄉資源差距帶來的學習落差，同所學校中的文理組因為課程內容不同，可以採取自然組的社會科目濃縮為一個學期，又或是在繁星制度設計上，能夠以「類排」而非校排計算繁星在校百分成績。

但阮資貽也說，社會也須了解到台灣正在推動非考試導向的知識傳遞，學生需認知，不是所有的學習都是為了考試。因此，我們希望台灣的教育，不再只是以考試為導向的學習，而是以如何成為一個具有獨立思考、思辨能力的社會公民。

教育部執行秘書洪詠善則回應，新課綱下規範社會科列為必修，是要確保成為公民的基本素養。透過素養學習，學生可以打開自己對於世界的探索、跟同學討論要成為怎樣的人、會遇到的問題、要以何種管道升學等。透過思考，找出自己想走的路，才是課綱的初衷和理念。