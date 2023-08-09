義民中學案延燒！今起發動連署罷免校長 國教署也出手

新竹縣私立義民中學遭爆不當解聘10名國高中部教師，繼昨天到教育部陳情後，師生與家長今天一早發起連署「自己的孩子自己救」，認為校長違法違反教師法任意解聘教師，要罷免他，消息發出後，目前共4百多人響應，且人數持續增長中。

全教總昨日率超過百名義民中學師生、家長前往教育部前陳情，並提出訴求，要求學校停止打壓教師，立即復聘教師，確保校園運作。

今天發動的連署提出四項訴求，認為校長陳衍財違反教師法任意解聘教師，且態度消極，無法提供孩子有秩序的學習環境，造成孩子恐慌，此外也沒能力維持學校正常營運和行政決策，甚至一再違反政府法令，扭曲公文、壓迫教師，造成校園動亂，影響學生受教權益。近期家長們也紛紛向縣府抗議與陳情，盼望地方政府能再度出面協調。

據掌握，國教署昨天再度兩度函文給義民中學，說明按照教師法第13條規定，教師除非有第14條至第16條 、第18、19、21、22條情形之一者外 ，不得解聘 、不續聘或停聘。要求義民中學7日內依聘約支付教師薪給，經主管機關限期改善，居期未改善者，將處10萬以上50萬以下罰鍰。

針對學校認為老師刪改部分聘約內容，又主張要求聘僱關係，對校方與教師的契約關係有疑義。國教署也回應，老師如對聘約內容表達異議，或對部分條文加註不同意見，學校應該積極與教師協議，不該認定聘約無效或視為不應聘，要求學校依規開校務會議或決議的機制協商討論，否則將視情節輕重，循程序依私校法規定處置。

知情人士指出，昨天向教育部陳情三點，其中也要求學校要在今天下班前發全薪給全體教師，截至下午2點為止，薪資仍未入帳，老師認為校方一再無視政府法令，更故意曲解法令打壓教師，因此從今天起發動連署罷免校長。