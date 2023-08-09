南市廁所改造有一套 4年拿3.5億改善62校198間廁所
為提供學生健康衛生的學習環境，台南市再獲教育部「公立國民中小學老舊廁所整修專案計畫」補助1億6300多萬元，共有開元國小等62校198間廁所，預計2025年全面改善完成。教育局表示，4年多來已爭取3.5億餘元全面改造校園廁所，成果卓著。
台南市教育局表示，從2019年至2022年獲教育部國教署補助老舊廁所整建計畫學校共74校308間廁所，補助總經費1億5600餘萬元；今年初持續獲教育部補助老舊廁所整建有大內國小等10校44間廁所，總經費3200多萬元，加上這次核定補助，共3億5100多萬元，爭取經費成果相當亮眼。
市長黃偉哲表示，學生的健康與學校的環境息息相關，自上任以來即將打造友善、人性、在地化的優質校園廁所列為重要政策，以提升師生民眾的如廁品質。南市多年來執行各項校園整建計畫績效優良，為各縣市楷模，已塑造校園工程品牌形象，國中小廁所整建計畫務必如質如期完工，以營造安全衛生的校園環境。
教育局長鄭新輝說，為使廁所整建能如期如質的完成，已排定相關進度檢核點，未來將於不同檢核點全力協助受補助學校，如期如質的完工，營造友善溫馨的校園環境。也將督導學校工程融入在地特色、校本課程或學生創意發想方式推動，師生共同參與，營造友善舒適如廁空間，也讓廁所如美術館、音樂廳、閱讀室，讓孩子喜歡上廁所。
廁所整修後，學校也將廁所改造融入相關課程，讓全校師生認識改造歷程及設計理念，宣導如廁禮儀，在學校教育中落實廁所文化，實踐環境和美學教育，提升國民文化水準，未來將持續建置友善舒適的如廁環境，也提供民眾完善整潔的公共設施。
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