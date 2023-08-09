開學選課好焦慮？「OPT歐趴糖」超過1萬篇課程評價 最涼、最甜、最雷都有

各大專校院新學期的開學多集中在9月初，雖然還有一個月的時間，但隨著各校選課規則陸續公告，論壇課程版也灌進不少新生求救的文章，因為看不懂選課規則、摸不清課程方向，深怕選錯課萬劫不復，當然也有不少準備升上大二、大三的學生，面對選修、擋修、輔系、雙主修模不著頭緒，轉而在社群平台上求救。

課程評價查詢網「OPT歐趴糖」的統計，開站以來課程評價po文熱度超高，短短一周已經有涵蓋59所大專校院，超過1萬6千篇課程評價分享。這些由學生回饋的課程評價，依據給分高低、輕鬆程度、學習含金量給予星等，給出最涼、最甜、最雷的不同評價，其中就有學生評價含金量超高的台大「微生物學實驗」，可以學到包括無菌操作，培養基操作，細菌生長、生理及遺傳性的測試，及各種染色技術等專業，被評價為5星課程。

「OPT歐趴糖」品牌執行長蘇子朋表示，目前大專校院的開課趨勢走向多元應用，同時鼓勵學生選修跨領域學程，甚至還有跨校選課的機制，要選到課程不難，但選到符合興趣、又能順利「All Pass」的高甜課程才是學生最在意的事。因此平台甫開放一周，就吸引超過1萬名學生加入，真實的回饋機制，不只評價星等，社團中還能看到課程內容、給分配比、授課教師禁忌等實用內容，平台上更收錄的近千筆考古題，由修過課程的學長姐火力支援，提供同學參考。

根據「OPT歐趴糖」的調查顯示，大學新鮮人最容易遇到的前三大問題包括「課業壓力」、「經濟問題」以及「社交壓力」。