竹女改隸陽明交大名字怎麼寫？大學證實稱「竹女附中」
國立陽明交通大學近日邀請新竹女中改隸附屬中學，未料竹女校友反彈強烈。其中部分校友反彈更認為兩校若合併，簡稱「陽交附女」十分刺耳。陽明交大高層向本報表示，從頭到尾沒有陽交附女一簡稱，學校期望的公版簡稱為「竹女附中」。
新竹女中改隸陽明交大一案校友反彈激烈，校友近日更發起連署反對改隸，並揚言本周五北上教育部遞交連署書。
陽明交大一名高層表示，讓未來愈來愈好才是傳承，如果只保有記憶不叫傳承。「是認為母校都不能動嗎，還是要在持續競爭中求生存？」對於改隸一事也是承擔社會責任，陽明交大問心無愧。
該名高層也指出，母親也是竹女校友，「她當然是說好，子女要發展的更好，就不要老是把她綁在身邊。」
此外，即便近年數起改隸案完竣後多會保留高中原校名，但外傳改隸後學校將簡稱為「陽交附女」，讓校友頗有微詞。陽明交大高層指出，該名稱確實不好聽、但也沒有這回事，「很難聽某些人就故意要這樣說。」實際上討論的校名簡稱為「竹女附中」。
新竹女中改隸陽明交大附設中學一案，竹女六月底於校務會議通過，同意繼續討論改隸流程。陽明交大近日則啟動「新竹女中改隸陽明交大附設中學」工作小組，該小組共21名成員，包含兩校學生代表。
因竹女明年將慶祝100周年，校名具歷史與紀念意義，因此暫定全名為「國立陽明交通大學附設新竹女子高級中學」。
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