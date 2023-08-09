推動雙語教學 高市研發5領域教案

高雄市推動「校校有雙語」3年預算增加逾3倍，市教育局國教輔導團與14所國中小，針對5學習領域研發18個教學案例，昨在樂群國小辦雙語教學示例；教育局長謝文斌表示，不能只是為推動雙語而忽略學科學習，示例在雙語和學科學習中取得平衡，齊頭並進。

謝文斌指出，市府逐年提高雙語教育經費，112年預算已至2.5億元，教育局也持續培育600名在地雙語師資，更加碼推出國小及國中階段，由具有雙語教學實務經驗的國中小教師組成社群，共同研發包含生活、自然、綜合、藝術、健體五個領域的雙語教學範例。

國教輔導團與成功國小、國昌國中等校針對5學習領域共備，研發18個教學示例，由高師大全英語與雙語教學推動中心教授李翠玉任審稿召集人，多名教授、校長、教師討論、修正後產出實際可行教學案例，供其他教師參考。

教師陳俐伶研發「神奇米食趣」雙語課程示例，她說，飲食拉近人與人之間距離，亦可成為跨國文化交流利器，引導學童探索、情意感知；樂群國小學童林韋辰說，喜歡學習雙語課程，不僅出國可與外國人交流，在台灣遇外國人也可溝通協助。