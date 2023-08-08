代課師每周上逾20節還要帶科展 學校用人挨批慣老闆

新學期教師人事陸續就位，卻有學校開出的代課教師缺，每周授課節數竟超過20節，甚至需要協助科展、園遊會業務，工作量比專任教師還重，薪資條件卻差強人意。有教團分析，代課教師寒暑假沒薪資，也沒年終獎金，以國中國文科教師為例，換算下來一年恐少賺32萬元，批評學校不聘代理只聘代課的行為是「慣老闆」。學校則喊冤，學校的「合理員編」額度都用完了，節數看起來多，但也是不得已。

根據國中小教師授課節數訂定基準，專任教師每周鐘點不得超過20節，若兼任導師、組長或主任等行政職務，可減授至少4節以上課務，主任每周僅需上1節。卻有不少學校代課教師節數比專任教師還多，以台中市大道國中為例，該校今年招聘國文科、生活科技科、特教科代課教師，每周教學節數15至20節不等；高雄市鼎金國小自然科、社會科、體育科代課每周15至21節，並在簡章中提及需協助科展、園遊會業務。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，代課教師與代理教師薪資、勞動條件差異大，以國中國文科為例，代課廿節每月僅領3萬240元，代理教師20節因超鐘點6節，每月可領5萬1000餘元。另外，代課教師寒暑假沒薪資，也沒有年終，學期間每月少領2萬，寒暑假也少領4萬餘元，年終也少領一點五個月，一年恐少賺32萬元。她質疑，學校不聘代理只聘代課的行為是「慣老闆」。

全國中小學校長協會理事長張信務則分析，當學校員額編制額滿後，仍有少數教師因身兼行政職、借調政府機關減授課，衍生「編餘節數」，大型學校狀況更為嚴峻。但他也說，代課教師薪資條件遠不及代理教師，教育主管機關應提升代課教師待遇，保障教師權益。

台中市教育局指出，大道國中112學年度教師員額編制數為70名，目前已聘66名正式教師及4名代理教師，並無不聘代理只聘代課教師情事。但大道國中缺額已聘滿，國文科、生活科技科及特教科排課仍有困難，因此擬再各聘一名鐘點代課教師，目前已進行第九招，尚未招到教師。

高雄市鼎金國小表示，每年找代理、代課老師都很傷腦筋，暑假都過了一半了，代課老師二招、三招還找不到人。學校的「合理員編」額度都用完了，剩下的零星節數只能招代課老師。這科幾節、那科幾節，有時超過20節，節數看起來多，但也是不得已，並未違反「代課老師每周授課節數不得超過24節」的規定。

高雄市教育局表示，依規定外聘兼任、代課教師於同一學校每周授課節數，不得超過24節。經詢鼎金國小，學校科展及園遊會仍由編制內教師執行，僅部分需要人員協助帶隊參加比賽或指導時曾協調代課教師協助處理，但都沒超過24節的規定，學校也都如實給予鐘點費用。

教育部表示，學校聘任教師需綜合考量年度預算員額、中長程發展、教學規畫、類科師資結構。若有關導護、園遊會、科展等事務等與聘約課務無涉事，則需審酌調整，應由聘任學校與代課教師，依據聘任辦法及聘約辦理。