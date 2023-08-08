代課師課比專任師多 教團籲調整教師員額、提高鐘點費

部分中小學代課教師授課時數堪比專任教師，薪資待遇卻差人一截。有教團認為，除了教師員額結構性問題，也應全面提高教師鐘點費，提升專任教師兼課意願，或可讓超過法定授課節數的代課教師，享有比現行鐘點費多二成至三成的工作津貼，讓代課教師勞動權益不亞於代理教師，確保同工也同酬。

教育部去年八月曾調整兼任及代課教師鐘點費，現行高中每節420元、國中每節378元、國小每節336元。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，學校聘任專任教師，就是希望能提供好的教學品質，如今卻因要處理行政，把教學需求「外包」給領鐘點費的代課教師，教育部應回頭處理員額結構問題，不該本末倒置。

部分學校代課教師每周授課節數竟超出代理、專任教師，薪資卻差強人意，也沒有年終獎金。黃湘仙認為，此舉嚴重損及代課老師勞動權益，應提高超過法定節數的代課教師鐘點費，至少應比現行多二成至三成，若能調升三成，中小學代課教師每月至少能領3萬4000元至4萬3000元不等，確保同工也同酬。

全教總理事長侯俊良則認為，應全面調高教師授課鐘點費，提高專任教師兼課意願，也能減輕代理教師課務，代課教師節數雖會減少，但也增加去其他學校兼課的誘因，也有助改善勞動條件，創造雙贏。但也呼籲，政府機關應嚴格調降代理教師法定8%員額，才會釋出更多正式教師缺。

中小學校長協會理事長張信務也贊成提高代課教師鐘點費，他表示，若代課超過一定節數，薪資應另外計算，或給予工作津貼，讓代課教師實質收入不亞於代理教師，也避免學校找不到代課教師，確保學生受教權益。