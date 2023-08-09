教團：應提高代課教師鐘點費

部分中小學代課教師的授課時數堪比專任教師，薪資待遇卻差人一截。教團認為，除了教師員額結構性問題外，也應全面提高教師鐘點費，提升專任教師兼課意願，或可讓超過法定授課節數的代課教師，享有比現行鐘點費多二成至三成的工作津貼，讓代課教師勞動權益不亞於代理教師，確保同工也同酬。

教育部去年八月曾調整兼任及代課教師鐘點費，現行高中每節四二○元、國中每節三七八元、國小每節三三六元。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，學校聘任專任教師，就是希望能提供好的教學品質，如今卻因為要處理行政事務，把教學需求「外包」給了領鐘點費的代課教師，教育部應該回頭處理員額結構問題，不該本末倒置。

黃湘仙認為，應提高超過法定節數的代課教師鐘點費，若能調升三成，中小學代課教師每月至少能領三萬四千元至四萬三千元不等，確保同工也同酬。

中小學校長協會理事長張信務也贊成提高代課教師鐘點費。若代課超過一定節數，薪資應另外計算，或給工作津貼。

全教總理事長侯俊良則認為，應全面調高教師授課鐘點費，改善勞動條件，創造雙贏。但也呼籲，政府機關應調降代理教師法定百分之八員額，才會釋出更多正式教師缺。