政大實小藏狼師手伸進內衣摸胸 受害者控校方兩度錯放
時代力量立委王婉諭今天說，國立政治大學附設實驗小學鄭姓教師遭到被害人指控，長年以老師的名義對多名學生性騷擾、性侵害、羞辱及不當對待，呼籲教育部督導政大實小擴大調查，是否有其他學生受害，並且提供必要的匿名保護機制。
王婉諭上午陪同兩名受害者在立法院舉行「吹哨之後一場空？校方別成為二次加害者」記者會，要求教育部改正性平調查程序的不當之處，同時鼓勵潛在受害者不要害怕，主動與被害人或她的國會辦公室尋求協助，共同釐清真相、爭取權益。
受害者A表示，自己在2006年就讀高中時，單獨返校看望國小老師，卻遭到該師從背後環抱、強拉她坐在大腿上。此外，就讀大學時又因為社團與該師有業務往來，再次遭到言語、肢體以及權勢性騷擾。
受害者A表示，自己原先僅在臉書上匿名指控，發布貼文後，陸陸續續收到多達18位受害者向她陳述，曾經遭受該名老師性騷擾，該師的疑似犯行包含摸肩膀、摸鎖骨、伸到內衣裡摸胸部、撫摸身體，甚至有一位被害人在11歲時，遭到該師以手放入內褲中侵害。
受害者A強調，自己選擇在今天站出來，就是意識到這不是她一個人的事情，希望可以讓更多人知道，這些事情從過去到現在，不曾停止過。
受害者A控訴，政大實小在這20年間，已經兩度錯放狼師，一位受害者曾經向師長講述被害經驗，不料老師與校方均未盡通報義務，要求私下協調和解。另一位受害者曾究在問卷上，填寫遭到性騷擾的經驗，卻被學校以公開廣播的方式令其前往學務處，受害者因而畏懼不敢投訴。
受害者B則說，自己在就讀小學時，僅因其與女同學間的互動密切，就遭到該師言語霸凌，數度在眾人面前斥責、辱罵其為變態，即使他身為男生，不代表不會受到霸凌，甚至是性霸凌，只要狼師還在教育界一天，就有可能會對不分性別的學生，造成一輩子的傷害。
人本教育基金會主任秘書陳志遠表示，政大實小的性平處理程序顯有瑕疵，本案已知被害人數眾多，顯見在該師任教期間，涉犯的性騷擾案件數量恐不只一件，有必要進行擴大調查，然而校方至今仍然不願發信給學生及畢業生，進行擴大調查。
教育部國教署學務校安組專門委員薛承祐回應，政大實小性平會已經決議展開普查，教育部也要求政大實小性平會，把該校性平調查程序的不當之處，納入調查及決議範圍，作為後續處理的依據，同時將此案專案列管，後續會持續督導政大實小，妥善處理此案調查及相關協助。
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