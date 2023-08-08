獨/教部擬用私校法制裁義民中學 本月諮詢會無提案流會

新竹縣私立義民中學遭爆不當解聘10名國高中部教師，主管機關、教育部今天表示，不排除依私校法徵詢私校諮詢會意見，視情節輕重扣減獎補助款，或令學校停止招生。但據本報掌握，教育部原訂8月15日要召開私立學校諮詢會審議，近日卻因「無相關提案」，將延期至今年十月再召開。教育界人士透露，若教育部國教署夠有肩膀，早該主動提案至私校諮詢會，不該讓此事一延再延，甚至拖到開學後才處理。

義民中學不當解聘案，始自7月30日臉書一篇「救救我的老師們」文章，聲援聲浪在網路蔓延後，該校親師生也群起陳抗。全教總今日率超過100名義民中學師生、家長前往教育部前陳情，並提出四項訴求，要求學校停止打壓教師，立即復聘教師，確保校園運作。

全教總理事長侯俊良表示，事發迄今已一周，近日與校方交手三次，卻未見校方誠意，就連縣長楊文科親自召開協調會，當事學校居然放鴿子，視縣長、民意代表、教師團體為無物。他呼籲，教育部應依私校法第54條解聘校長職務，並請新竹縣政府依私校法第55條解除學校法人董事長、部分或全體董事職務，以彰顯法治。

教育部國教署人事室主任古明哲今天出面接受陳情書，並在記者會現場提出二項說明。他表示，教師在還沒經過教師法不續聘前，聘期將接續原來的聘期；另外，國教署將視情節輕重，依私立學校法規定，循程序核予該校停止部分或全部獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生處分。他也說，私校法給予的機制比較多，將合理、合法督促學校完成。

根據私校法規定，若因私校辦理不善、違反相關教育法規，經學校主管機關糾正或限期整頓改善仍未改善者，經徵詢私立學校諮詢會意見後，可視情節輕重停止私校部分或全部獎補助，以及停止部分或全部班級招生。若要解聘校長，亦要經私校諮詢會徵詢意見。也就是說，國教署必須先向私校諮詢會提案，並於會中徵詢相關懲處意見後，再來定奪懲處額度。

據本報掌握，教育部原訂8月15日要召開私立學校諮詢會審議，卻在8月2日以「無相關提案」為由，通知諮詢委員將延期召開，並於信中指出，下次召開日期為10月上旬，為讓會議順利召開，要求諮詢委員在期限前回覆調查開會日期的相關表單。

一位不具名教育界人士透露，義民中學自7月下旬起爭議不斷，國教署也在學生貼文一出，即向媒體表明校方應依法續聘教師的立場，後續也要求學校限期復聘教師，沒想到校方態度仍舊強硬。

該名教育界人士也提到，早在解聘爭議爆發前，校內教師今年初起陸續向國教署陳情其他案件，卻拖到現在才積極介入，若國教署夠有肩膀，早該主動提案至私校諮詢會議處，不該讓此事一延再延，甚至拖到開學後才處理。

國教署對此表示，今年8月4日函請義民中學於8月9日前，將改善情形函報國教署，後續將檢視該校函復教師續聘、薪資發放等情形，倘若未符法制，將循程序依私立學校法規定，提報私校諮詢會審議。