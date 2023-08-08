讓教育走向世界！全國高中、特教校長會議北區場今開幕

112學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議今天起一連兩天在國立苗栗農工舉辦北區場次，教育部長潘文忠主持開幕，這次校長會議以「Team Education！讓教育走向世界！」為主軸，參與對象包括全台高中職校及海外學校校長，地方政府教育局處代表，盼透過重大政策說明、分組專題研討、學校經驗分享及各校提案討論，讓各地校長得以學習教育新興議題與實務，運用於校務推動。

教育部國教署指出，會議首日「國家重大政策說明」及「學校實務經驗分享」，與校長討論有關國際教育、社會情緒學習技巧、數位教學及本土語教育等議題，希望讓與會校長瞭解並協助推動目前重大政策方向，關注學生心理健康、運用最新科技於教學等議題，也透過主講校長分享彼此校務經營經驗，讓校際合作夥伴關係更深化。

「分組專題研討」方面，聚焦數位/網路性別暴力防治教育、高中自主學習實踐與學生回響、人工智慧時代的技職教育與產學連結、學生情緒行為問題的因應與支持，透過專家學者與校長對談，以專業引導、實務分享方式，提供校長最新教育政策方向。

苗栗縣長鍾東錦應邀出席開幕，他強調苗栗目前重點在發展觀光、科技，並推介縣內雙慢城、水果之鄉大湖、卓蘭，科技方面在竹南、頭份打造科技城，銅鑼科學園區也有台積電計畫設廠的好消息；他說苗栗先前最知名的就是「負債多」，與教育處討論經費就頭大，感謝教育部、 國教署對苗栗的支持與厚愛，能免除一些項目配合款，對苗栗教育投注心力。

明天會議次日將邀「瓷林」董事長林光清談「美感教育與藝術素養陶冶」，分享苗栗平凡子弟登上世界知名品牌的成功路程，讓校長瞭解業界品牌經營方式及藝術家職人精神。