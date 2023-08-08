遇特教兒怎麼辦？新北輔導秘笈14招應對

學齡前幼童對於自身情緒表達，偶而會採取激烈方式反映，常讓家長及教師無計可施，新北市教育局今發表《Super寶貝輔導秘笈14招》新書，透過專書期讓幼生學習更有效、教師輔導更專業，協助老師釐清幼兒情緒行為表現可能原因，並思考有效介入策略，有助教師專業成長。

此專書是由輔導老師集思廣益，討論具體可行問題行為處遇策略編輯成冊，提供普通班老師參考。專書內共有五個個案故事，是教師實用的教學寶典。土城國民小學附設幼兒園學前特教班老師洪晴薇分享，班上的小葉是個情緒表達較激烈的孩子，遇到挫折時除了大哭大叫、還會讓自己摔倒在地。她教學過程中使用專書中行為輔導策略，搭配情緒相關繪本教導孩子辨識情緒，引導選擇圖卡表達後小葉的情緒逐漸趨緩。

秀山國民小學設有5班學前特教班，附設幼兒園主任許媛妃說明，學童祐祐對於活動指令理解不佳，參與新活動時，常會出現激烈情緒並拒絕參與活動，但在融合活動時，因有普班同儕邀請與示範，祐祐逐漸能理解活動規則，配合度也提升不少，現在都能開心的參與活動。

教育局表示，新北市去年度參與融合教育園所共計32園，公立幼兒園特教班28間學校參與，也包含4校無特教班學校，邀請專家學者入園指導及並辦理教學觀摩活動，提供第一線的教師專業支持，協助解決現場教學與融合遇到問題。