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義民百名師生家長北上抗議學校 近期將組自救團體

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
今天有近百位家長學生與老師，北上教育部陳情。圖／擷取自直播影片
今天有近百位家長學生與老師，北上教育部陳情。圖／擷取自直播影片

新竹縣義民中學教師、學生和家長逾百人，今天一早在全國教師工會總聯合會陪同下赴教育部前陳請，呼籲教育部硬起來主持公道，近期家長將組自救團體，同時間，新竹縣長楊文科在新竹也發聲，呼籲義民中學按規來進行協商，兩邊都要求義民中學立即復聘給薪，校方需與教師代表協調溝通。

教師代表李老師今天出面控訴學校違法大量解聘教師，她自己的父親是國小老師退休，受父親影響，她走入教育界，她也喊話「父親節快樂！爸，你不要再替我擔心了。」李老師控訴去年老師們捍衛自己權益，他們在校務會議中提出保障老師的權益，學校未執行臨時動議的提案，甚至沒看到會議紀錄，國教署對學校作法更消極對待，讓老師情何以堪？

全教總呼籲，私校不是董事長家族企業，義民中學辦學受肯定，歸功於老師付出與家長信任，要求教育部更積極糾正義民中學董事會的違法濫權，保障義民師生基本權益。

今天有近百位師生與家長北上教育部陳情，並提出以下訴求，包含拒絕違法解聘，捍衛師生權益。停止打壓教師，回歸教育法治。立即復聘給薪，確保校園運作。啟動對等協商，訂定合理聘約 。

義民中學的家長近期將籌備組成自救組織，他們發出三大聲明，即日起穩定現有師資，維護學生上課品質，開學前邀集家長說明，明確交代辦學方向，從今後暢通溝通管道，決策訊息公開透明。對此，義民中學今早暫未有回應。

新竹縣長楊文科今出席新竹縣活動，接受媒體聯訪時也表示，義民精神就是要捐資興學、對老師要尊重，他看到校方和教師發生意見不合，也跳出來向校方表達意見，他昨天親自到義民中學當面和校方溝通，根據國教署公文，這些老師聘用都是合規定。

楊文科說，縣府也在等待義民中學趕快按照昨天協商規定來進行，包括3天內把薪水發給老師、7天內召開臨時校務會議，以及校方需和教師代表、全教總協調溝通，之後要把這些協調內容提到縣務會議通過，通過後，雙方就要按照通過內容辦理。

楊文科強調，辦學要以學生為重，不讓學生受教權受影響，希望校方多尊重老師，讓校內氛圍變好。至於學校少數老師，也要知道校方興學是辛苦的事情，多多體諒校方困難，大家坐下來好好溝通，得到圓滿解決。

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新竹 楊文科 教育部

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