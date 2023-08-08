百名義民師生喊「復聘教師」 籲教部依法解除校長職務

新竹縣私立義民中學10名國中、高中部教師遭不當解聘，儘管教育部要求限期改善，新竹縣長楊文科也親自召開協調會，該校校方、董事會仍避不出面。全教總今日召集超過100名義民中學師生、家長前往教育部前陳情，並提出四項訴求，會中也要求主管機關依私立學校法解除校長、董事長及部分董事職務。教育部國教署代表也出面接受陳情，並表示，教師在未經過不續聘程序前，聘期將接續原聘期，後續將依私校法督促校方合法完成相關程序。

義民中學不當解聘自7月底開始延燒，全教總理事長侯俊良表示，至今已經一周，近日與校方交手三次，卻未見校方誠意，就連縣長楊文科親自召開協調會，當事學校居然放鴿子，視縣長、民意代表、教師團體為無物。他強調，義民中學違法解聘10名教師，剩下還有近50名教師聘約不知會如何，呼籲教育部應依私校法第54條解聘校長職務，並請新竹縣政府依私校法第55條解除學校法人董事長、部分或全體董事職務，以彰顯法治。

立委王婉諭、范雲、陳培瑜也出席記者會聲援義民師生。王婉諭表示，義民中學財務穩健、辦學有口碑，這個時間應該讓孩子暑輔學習，卻必須走上街頭為教師發聲，令人傷心。她認為，義民校方堅持違法行政的作為，已嚴重挑戰教育基本理念與精神，主管機關如果不能拿出更積極的態度與措施，將嚴重損及師生權益，校方應儘速依法續聘並給薪，並針對規約內容召開協商。

范雲則說，好的教師是學校的核心，教育的未來就是國家的未來，沒想到好的老師，卻遭受如此待遇。據她了解，教育部已明確發函告知校方作法違法，若不依程序聘任就是繼續違法，將依私校法扣減給義民中學的補助款；陳培瑜則說，一旦教師工作權益沒被保障，學生受教權又該如何被保障。

今天是父親節，義民中學李姓教師代表先是喊「請爸爸不要替我擔心」。她表示，去年開始學會捍衛自己權益，因此多名教師在二次校務會議中提出多項臨時動議，卻始終未看到會議紀錄，儘管多次陳情國教署，仍未看到會議紀錄，國教署身為主管機關，沒保障教師權益，對學校消極對待，讓他們情何以堪。

義民中學國中部家長代表Vivian表示，義民中學不是想進就進，甚至必須考試，不少孩子從國小開始補習，擠不進去就讀公立或等候補。她表示，義民強大師資陣容，讓國中會考成績年年攀升，校方前陣子卻單方面取消晚輔，「不晚輔了讀私中做什麼」，尋求管道跟學校溝通，高層卻避不見面，甚至有學生暑輔上到一半換老師，代理教師不知大家進度上到哪，全部重教重學，為何要讓孩子在不安環境下學習，呼籲校方應召開家長大會，明確交代辦學方向。

現場也由義民中學教師提出陳情書，內容共有三點訴求。包含義民教師均以回聘，毋須再行重簽聘約；學校應於8月9日下班前發全薪給全體教師；學校應於一周內與教師完成聘約協商。