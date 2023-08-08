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影／義民中學師生抗議 呼籲教育部積極處理

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
義民中學師生校友上午前往教育部，怒吼反對董事會違法解聘教師，要求對等協商，年輕學生也參與抗議。記者曾原信／攝影
義民中學師生校友上午前往教育部，怒吼反對董事會違法解聘教師，要求對等協商，年輕學生也參與抗議。記者曾原信／攝影

新竹縣義民中學師生上午前往教育部門口，反對義民中學董事會大量解聘教師，呼籲教育部關心此案，並要求教育部解除校長陳衍財職務。

全教總理事長侯俊良表示，義民中學辦學成績優良，年年滿招，完全沒有理由大規模解聘教師，且教育部要求限期改善，新竹縣縣長楊文科也介入協調，義民中學董事會仍然堅持己見，因此要求教育部積極處理。

義民中學師生校友上午前往教育部，怒吼反對董事會違法解聘教師，要求對等協商，立委范雲（左）、王婉諭（右）出席關心，全教總理事長侯俊良（中）則主持記者會。記者曾原信／攝影
義民中學師生校友上午前往教育部，怒吼反對董事會違法解聘教師，要求對等協商，立委范雲（左）、王婉諭（右）出席關心，全教總理事長侯俊良（中）則主持記者會。記者曾原信／攝影
義民中學師生校友上午前往教育部，怒吼反對董事會違法解聘教師，要求對等協商。記者曾原信／攝影
義民中學師生校友上午前往教育部，怒吼反對董事會違法解聘教師，要求對等協商。記者曾原信／攝影

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教育部 新竹 楊文科

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