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北市明星高中爆MeToo男主任涉騷女同事 教育局：職場性騷成立

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府。圖／聯合報系資料照片
台北市政府。圖／聯合報系資料照片

北市明星高中有女職員指控，一名男主任涉嫌對她長期言語與肢體等性騷擾，且受害女性不只她。台北市教育局副局長陳素慧今證實，當事人6月8日向校方提申訴，經調查職場性騷擾事件確定成立，雙方10日申復期間若無提出申復，將移送教師成績考核委員會懲處，該主任將被記過以上處分、當年度考績丙等且不晉級、沒獎金。

校方表示，接獲當事人申訴即啟動調查，為保護當事人，校方立即調整職務，避免雙方在職務再有接觸機會，調查結果日前已經寄出。

教育局表示，該校6月8日接獲申訴，當天即將陳師免兼總務主任職務、改為專任教師，也分離申訴人與被申訴人辦公區域。該案委託學校性平會調查及處理，經外聘調查小組訪談後，做成調查報告，2名申訴人分別成案的職場性騷擾皆成立，性平會8月2日召開會議決議，職場性騷擾成立，後續學校將依相關規定處理。

教育局表示，後續召開教師成績考核會懲處，依市府各機關學校處理性騷擾案件注意事項規定記過以上，考核核予4條3款留支原薪，沒有晉級也沒有獎金。

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性騷擾 教育局 職場 MeToo

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